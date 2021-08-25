視察八堵實驗小學上課 林右昌：請家長放心讓小孩上學
9月1日開學在即，基隆市長林右昌今（25）日前往實驗教育學校－八堵國小視察，小朋友們熱情主動地跟市長說明校園的防疫工作，還拉著他參觀各班上課情形；林右昌強調，基隆已完成教職員疫苗的施打及防疫設備採購等，請家長放心讓小孩上學。
記者陳志仁／基隆報導
2021-08-25 21:00:00
林右昌指出，八堵國小屬於實驗教育學校，早在8月16日就已開學，校園的防疫工作做得非常徹底，除所有老師都已經完成疫苗的接種，也準備自動量測體溫機，每一班還有自動手部消毒機及紫外線殺菌燈；因此，8月16日的到學率為100%，小朋友已經很安心地上了10天課。
林右昌表示，基隆不僅校園防疫工作徹底落實，包括補習班跟安親班及各級學校的老師，99%以上的教職員都已經施打過疫苗；至於因為個人健康因素尚未施打疫苗的教職員，也會由市立醫院每星期免費提供快篩的服務，讓校園防疫工作做到100%。
基隆市政府說，環保局在開學前會派員到校消毒戶外的空間及廁所，開學後校園場地仍維持不開放，游泳課、籃球課、直笛課或無法配戴口罩的課程則調整因應；1校1名師生確診，全校停課14天，若全市有2（含）間以上的學校出現確診案例，由基隆市疫情指揮中心評估停課範圍，並啟動停課不停學模式。
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