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非洲豬瘟入侵！國內清查5321處通路　首查獲4件陽性肉品

▲養豬場加強消毒作業。（圖／農委會防檢局提供）
▲養豬場加強消毒作業。（圖／農委會防檢局提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-25 19:58:17

國內於22日首度查驗到含非洲豬瘟病毒的走私豬肉品案，而在3日之後，如今在市面上首度查驗出非洲豬瘟肉品。農委會主委陳吉仲今（25）表示，經警政單位清查中下游共5321處通路，共送驗54件豬肉製品，其中4件經檢驗為非洲豬瘟PCR陽性，陽性率約9％。

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陳吉仲指出，目前警政單位正清查上中下游通路，累計共5321處；截至今下午5點前統計，已累計送驗樣品數14縣市共54件檢體；其中，非洲豬瘟PCR陽性4件，分別是2件生豬肉、2件月餅，陽性率約9％；另有陰性40件，待檢驗8件，另有2件待複驗。

▲聯合稽查小組連夜稽查冰箱存放物品。（圖／農委會防檢局提供）
▲聯合稽查小組連夜稽查冰箱存放物品。（圖／農委會防檢局提供）
陳吉仲說，目前國內全國養豬場戶數約6400場，在養頭數約547萬頭，尤其適逢中秋節，現在開始至該節前是風險最高的防疫關鍵期；全國養豬場訪視已累計訪查3607場，皆未購買越南豬肉產品；現有屠宰場經屠檢獸醫師檢查後，並未發現異常豬隻；化製場目前檢驗死亡豬隻也均為陰性。

陳吉仲強調，為了全面守住全國養豬場防線，即日起全面啟動防疫升級措施，除了反覆查核全國養豬場以杜絕違法廚餘養豬場外，檢調已成立專案小組，全面追查從邊境到國內的所有違法走私越南豬肉製品；同時，30日前食藥署也將完成清查國內有販售越南食品店家。

▲聯合稽查小組所查獲的走私肉製品。（圖／農委會防檢局提供）
▲聯合稽查小組所查獲的走私肉製品。（圖／農委會防檢局提供）
陳吉仲稱，針對國內現有676場廚餘養豬場，已全面完成查核高溫蒸煮程序；另外，有在公開場所放置廚餘桶，也已經環保署全面移除；同時，請勞動部與內政部加強向外籍移工、入籍新移民進行宣導。

對於地方政府配合事項，陳吉仲表示，各縣市政府環保單位掌握廚餘流向及使用，一旦查獲違規，依法裁處；各縣市政府衛生單位對市售商店、餐廳及小吃業者積極查緝，不得違法使用越南走私肉品；各縣市政府農政單位確實查核牧場廚餘使用必須合符規定，不得違法使用；各縣市政府對外籍移工及入籍新移民積極宣導，不得違法販售越南走私肉品。

▲聯合稽查小組所查獲的肉鬆806公克。（圖／農委會防檢局提供）
▲聯合稽查小組所查獲的肉鬆806公克。（圖／農委會防檢局提供）
此外，農委也將提供檢舉獎金予檢舉民眾。陳吉仲說，無蒸煮設備卻使用廚餘的畜牧場，將依飼料管理法處3至300萬罰鍰；另為鼓勵民眾檢舉違反業者，農委會將提供檢舉獎金最高120萬元；同時，透過各縣市農政、養豬協會、飼料公會及用藥公會，總動員杜絕違法行為。

農委會動植物防疫檢疫局局長杜文珍也呼籲，民眾若買到違規豬肉產品，不會遭到開罰，但請民眾不要將違規豬肉丟至廚餘桶，應聯繫防檢局各地方分局進行處理；業者若被抓到有輸出違規豬肉行為，則有相關罰則。

▲聯合稽查小組所查獲的越南月餅。（圖／農委會防檢局提供）
▲聯合稽查小組所查獲的越南月餅。（圖／農委會防檢局提供）

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