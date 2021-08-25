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民眾打高端疫苗猝死　侯友宜：讓法醫解剖檢驗死因

▲侯友宜認為，尤其面對來勢洶洶印度Delta病毒，一定要做好先前的準備。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜認為，尤其面對來勢洶洶印度Delta病毒，一定要做好先前的準備。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-25 22:55:10

108天的努力，台北本土確診數再見「+0」；新北市長侯友宜今（25）日呼籲，新北有33個的社區篩檢站免費做PCR，希望大家不要看到0確診就認為社區感染完全清除，民眾如果有需要就出來篩檢，找出隱藏的隱形傳播鏈。

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侯友宜指出，永和社區感染的案例，將於8月26日的凌晨解除居家隔離，並在解隔前再度進行同棟230名住戶的全面採檢PCR，全部人都是陰性；此外，也將會要求民眾配合自主健康管理7天，確保社區感染清除，也謝謝該社區民眾的配合。

侯友宜認為，一天0確診不代表未來都是0，還是要把防疫的工作做好，尤其面對來勢洶洶印度Delta病毒，一定要做好先前的準備，包括落實防疫旅館的管理，一有確診者就要當印度Delta病毒處理，房間需靜置3天並做好清消才可以入住；至於阻絕於境外方面，針對漁港走私、外籍船員等，要與中央配合、落實防疫的管理。

侯友宜說，衛生局前天與18家專責的急救醫院開會，確保Delta的病毒入侵時，6家集中檢疫所1308的房間能加倍開設，並搭配虛擬病房減輕輕症的負擔；並持續提升疫苗的覆蓋率，希望中央儘快催貨，讓地方及早部署，而境外生入校前也將加做一次的PCR篩檢，做好校園的防疫把關。

至於國產高端疫苗23日開始施打後，陸續傳出接種後死亡的個案，媒體詢問侯友宜是否應暫緩施打？侯友宜回應，這段期間民眾施打高端的疫苗而猝死，希望真正的死亡原因，要經過法醫的解剖後，好好檢驗死亡的原因，並透過整個醫療體系的鑑定，再對外清楚的說明。

▲8月25日本土確診+0，另外有1例死亡個案。（圖/NOWnews製表）
▲8月25日本土確診+0，另外有1例死亡個案。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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