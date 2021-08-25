民眾打高端疫苗猝死　侯友宜：讓法醫解剖檢驗死因

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侯友宜認為，一天0確診不代表未來都是0，還是要把防疫的工作做好，尤其面對來勢洶洶印度Delta病毒，一定要做好先前的準備，包括落實防疫旅館的管理，一有確診者就要當印度Delta病毒處理，房間需靜置3天並做好清消才可以入住；至於阻絕於境外方面，針對漁港走私、外籍船員等，要與中央配合、落實防疫的管理。
侯友宜說，衛生局前天與18家專責的急救醫院開會，確保Delta的病毒入侵時，6家集中檢疫所1308的房間能加倍開設，並搭配虛擬病房減輕輕症的負擔；並持續提升疫苗的覆蓋率，希望中央儘快催貨，讓地方及早部署，而境外生入校前也將加做一次的PCR篩檢，做好校園的防疫把關。
至於國產高端疫苗23日開始施打後，陸續傳出接種後死亡的個案，媒體詢問侯友宜是否應暫緩施打？侯友宜回應，這段期間民眾施打高端的疫苗而猝死，希望真正的死亡原因，要經過法醫的解剖後，好好檢驗死亡的原因，並透過整個醫療體系的鑑定，再對外清楚的說明。
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