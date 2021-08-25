當兵不滿女友過太爽！男崩潰列「控制條件」 眾一看臉綠
當兵是每位男性國民的應盡義務，雖然現在的役期已經相當的短，但對於一部分有對象的役男來說仍然十分難受。更有女網友控訴，正在當兵的男友，崩潰列出「控制條件」，更引起網友議論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 23:34:39
原PO在臉書《爆料公社APP-匿名館》上訴苦，「男友當兵已有一段時間，其實這禮拜就要退伍了，但因為同梯都比他早退伍，可能是看到大家都先走，導致情緒最近很不穩」。
原PO表示，這週剛好收到朋友的邀約，準備去對方家裡聚會，沒想到男友得知後，卻表示「不希望妳去」。原PO也立即解釋「都是女生」，最終男友才妥協必須晚上八點前到家，並且傳簡訊報備。
沒想到之後男友就一直拿這件事來說嘴、鬧脾氣，更大喊「因為我在裡面（軍中）很苦，所以你要體諒我，跟我一起受苦」，還要求原PO到去哪裡，都要更詳盡的傳簡訊報備。這也讓原PO相當崩潰「我真的沒辦法容忍他這樣」。
完整過程也讓不少網友臉綠回應，「建議你，找時間分開的好，不然以後更難過」、「這根本是控制狂了吧」、「這點苦就受不了，以後怎麼扛起家」、「都快退了還這麼玻璃？剩下時間都在爽了耶」、「不得不說我覺得有點恐怖」。（編輯：潘毅）