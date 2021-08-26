台人突瘋露營！他不解「比住飯店貴」 網曝理由：會愛上
這幾年露營風潮相當興盛，成為不少民眾假日休閒活動的熱門選擇，除了能暫時脫離都市的喧鬧，也能享受大自然的美麗風光，感受日常生活少有的從容閒適。近日就有一名網友在PTT八卦版提到，近幾年台灣人突然開始瘋露營，到處都有新的營地出現，不解直問「但都比飯店貴，露營到底在紅什麼？」貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 08:10:53
原PO表示，好幾年前紅的是騎腳踏車，到處賣腳踏車的都說缺貨，然後價格都很高，過沒幾年不知道換什麼東西紅，再到前兩年台灣人開始瘋露營，到處都有新的露營營地出現，他卻稱「古早時候的露營是搭帳篷，生火克難吃飯；現在的露營是要有冷氣，還要有高級大餐，但是也沒有住villa的那種享受，比飯店還不如，但都比飯店貴」，不禁困惑地問「這兩年露營到底在紅什麼？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「超多露營區」、「就朋友同學出遊聚會的流行形式啊」、「都準備好的不算露營」、「以前露營講求極簡，現在都在比誰的裝備比較多」、「看FB、IG跟風吧」、「真的要體驗露營，就來個三天兩夜，兩天不洗澡，你看有誰會去」、「國外紅的，就會慢慢傳來」。
對此，有網友回應貼文，分析背後原因，認為現在去露營區很方便，且旁邊就有露營專賣店可以購買必需品，營區還幫大家把帳棚搭好，只要人到現場就好，晚上睡在舒舒服服的帳棚裡面，廁所也都很乾淨，配備應有盡有，只是換個地方睡覺而已；也有網友表示「現在露營真的很方便，去一次就會愛上」。（編輯：賴詠璿）