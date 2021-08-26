見「剪髮百元」走進卻噴500！他秒崩潰 網解惑：很正常
台灣髮廊隨處可見，許多民眾也會固定一段時間就到髮廊剪髮、染燙做造型，不過每家髮廊依據設計師名氣、客群定位等因素，價位也會有些落差。近日，一名網友在PTT八卦版提到，家附近開了新的髮廊，門口寫著「剪髮100」，他進去剪髮和洗髮後結帳，卻被告知收費500元，為此感到相當困惑，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 09:09:07
原PO表示，自己平時都是去賣場100元快剪的理髮店，直到最近家附近開了一間新髮廊，外面寫「剪髮100」，想說比較近就去看看，設計師剪髮剪到一半詢問「要不要順便洗髮？」他心想「如果是推銷頭皮油護髮我當然不會上當，但想說剪髮才100，洗髮了不起200就頂了」，也不好意思多問價錢，就立刻答應洗髮。
豈料，結帳時店家卻稱總金額一共500元，讓他不禁驚訝直呼「總共500！剪髮100，洗髮400？」但也只能硬著頭皮結完帳離去，卻百思不解原因為何。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「去髮廊要先問價格啊」、「怎麼不先問價錢」、「不要不好意思問，加會員的洗髮精也不要亂買」、「好貴，我去剪髮幾百塊的，洗頭頂多2、3百而已」、「去別家洗啊，200元就有了」；許多過來人則解釋「洗頭很舒服400合理」、「不是100元快剪的話，洗髮、按摩這個價格還算正常」。（編輯：賴詠璿）