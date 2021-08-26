台灣泡麵以前較強？老饕曝「致命原因」：整碗被外國端走
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人當作正餐以及宵夜的首選，然而現今泡麵市場競爭激烈，為了在眾多品牌想脫穎而出，廠商無不淘汰不適合的產品，一些老饕喜愛的滋味也紛紛走入歷史。近日，就有網友討論「台灣泡麵重口味的泡麵怎麼都沒了？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 10:32:03
原PO在PTT貼文指出「記得小時候， 有幾個味道重到很好吃很懷念的泡麵， 像是維力小辣妹、 阿Q臭臭鍋、 科學麵的墨西哥辣椒口味， 但現在都停產沒賣了，是否因為漸漸不符合市場需求被淘汰？ 有沒有人也知道這些泡麵的？」
貼文一出，網友紛紛回應「現在很真的很多口味泡麵都沒了」、「其實以前泡麵口味都比現在強」、「以前吃過一個章魚燒口味的乾麵，退伍之後就買不到了」、「金車系列的重口味已經復刻不了了」、「口味清淡點大多人能接受，重口味有人不行」、「康師傅系列真的好吃，退出台灣太可惜」、「金車小時候最愛豚骨拉麵系列，都消失了」、「以前泡麵口味真的比現在厲害多了」。
至於重口味泡麵在台灣怎麼會陸續消失，老饕也專業分析關鍵，由於現在國際市場通路開放，台灣也引進不少國外泡麵，其口味許多都比台灣泡麵還重，例如韓國的「辛拉麵」這類、日本知名泡麵，甚至是標榜便宜的印尼炒泡麵，都屬於重口味型，因此進口後，也分掉台灣重口味泡麵市場，導致台灣在重口味泡麵這塊反而沒辦法突出。（編輯：張嘉哲）