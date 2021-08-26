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「綠燈左轉」慘吃罰單！女騎士氣炸　一問警察原因愣原地

▲一名女網友分享自己騎車時綠燈左轉，結果竟被警察攔下開罰，一問原因當場就傻眼了。（示意圖／《NOWnews 今日新聞》資料照）
▲一名女網友分享自己騎車時綠燈左轉，結果竟被警察攔下開罰，一問原因當場就傻眼了。（示意圖／《NOWnews 今日新聞》資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-26 11:40:56

考到駕照實際上路後，難免都會有被開罰單的時候，而被開罰單的狀況也有千百種，可能是遇到民眾檢舉，也可能被警察攔下，但你有見過綠燈左轉還被罰錢的嗎？一位女騎士日前照著規矩「綠燈左轉」，卻被警察攔下開了一張「紅燈左轉」的罰單，警察還拒絕查看密錄器，並回嗆有問題你就去申訴，這樣的行為讓女騎士非常的生氣。

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這位女騎士在臉書社團《爆怨2公社》發文寫道，「我騎車在我家樓下要回家，看到綠燈就左轉進我家巷口，然後就被警察攔下來」，於是她就問了警察「你為何攔我」，沒想到警察卻說「因為你紅燈左轉」，不過女騎士明明是綠燈才轉彎，所以當下立刻要求警察看密錄器畫面，以證明她沒有闖紅燈，只不過警察的回覆竟是「我不能現在給妳看，妳有問題就去申訴」，讓她相當不解，覺得很無言。

▲女騎士綠燈左轉竟被警察攔下開罰，讓她相當傻眼。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲女騎士綠燈左轉竟被警察攔下開罰，讓她相當傻眼。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
遇到這件事情讓她不禁想問「現在警察的業績有缺成這樣？」，女騎士也認為「警察的密錄器應該沒有拍到當下是綠燈，所以那個警察看準這一點，才敢這麼囂張」，且事後女騎士也有去調閱路口監視器，結果四隻都是壞的，她很怕警察會刪掉密錄器的紀錄。

看到這樣的事情，網友也表示「怎麼感覺像無賴」、「沒關係，你就去申訴」、「又來一個我開單你申訴」，更有網友提醒「機車也要記得裝行車記錄器啦」，「遇到這種警察不要跟他吵，上監理站網站就可以申訴了，也可以先打1999或警政署投訴這名警員，註明電話回覆及公文回覆」。（實習編輯：王麗雯）

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