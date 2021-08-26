全聯「1功能」超嗨！店員親自示範 客愣：逛20年沒看過
全聯福利中心因為其便利且時不時推出許多活動，深受不少婆媽喜愛，也因為營業時間相對傳統市場較長，成為不少上班族下班後的買菜市集。而近日就有網友分享去全聯時，卻意外看到店員正在示範全聯的一項特別服務，讓不少網友驚呼「真的逛20年從來沒看過」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 12:05:09
一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「Freestyle版急麵包，嘻哈全聯葛格」只見該名店員拿著一個像電話的東西開始大唱饒舌，只為賣出所剩不多的全聯阪急麵包，內容唱到包括「全聯阪急，讓你愛不釋手，配上蕃薯（台語）更讓你讚不絕口，麵包一直吸引我的瞳孔，光是看的他就讓我感到衝到」等詞語，場面相當有趣，讓一旁顧客也全笑翻。
影片曝光後，不少網友紛紛朝聖驚呼「我以為廣播都是預錄....原來是真人在講啊」、「原來全聯員工還要負責廣播，這功能也太酷」、「第一次看到真人在廣播，還以為廣播都是錄製的，逛20年沒看過」、「還以為永遠只會喊請支援收銀，竟然還有饒舌」、「行銷成功欸，我聽到我會想去阪急麵包看看」、「笑炸，這功能超狂，如果去逛聽到會上癮欸，每天想去聽店員都在講啥XD」。
另外，也有不少同為全聯店員跳出表示「你們門市怎麼這麼嗨QQ」、「別人的門市都不會人我失望」、「同樣都是全聯，你們就這麼嗨」、「同樣都是在全聯上班，你們這麼嗨，笑鼠」、「這招厲害，如果去逛聽到有這廣播，會想挑有廣播的時候去買麵包哈哈」。（編輯：張嘉哲）