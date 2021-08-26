罐裝牛奶「封膜」怎麼撕？內行人曝正解答案 網全戰翻
有些飲料在瓶口的地方都會有封口膜的設計，這個「封膜」在罐裝牛奶產品上更是常見，但封膜要怎麼撕開就是一門學問了，全部撕掉還是只撕一半會因為每個人的習慣而有所不同。近日，就有網友討論「牛奶的封膜大家是會把它全部撕掉嗎？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 12:35:54
一名網友日前在《Dcard》上發文提問，「不知道大家會不會注意牛奶的封口膜？大家開牛奶是把封口膜整個撕開？還是只撕一半？如果想要撕一半，應該是拉條在右邊比較好撕，倒也比較方便吧？」只見貼出的照片，牛奶的把手與封膜開口在同一地方，也就是說如果只撕掉一半，拿著把手倒牛奶完全倒不出來，甚至會亂滴。
封膜怎麼撕成為討論的焦點，引起兩派網友的論戰，「本來就是設計成整個撕掉啊，都開封了留著封膜的意義在哪？」、「不全撕整個身體都不舒服欸」、「我會撕一半，單純懶得把封膜拿去丟」、「撕掉的話，倒放牛奶會流到蓋子，打開會滴！」、「有個室友就是封膜全撕掉，牛奶又躺著在冰箱，結果整個隔板都是牛奶啊」。
不過也有網友點出了重點，「封膜除了避免漏出之外還能避免空氣進入，減少好氧菌的滋生，拉長保存期限，開封後就沒留著的必要了」、「如果掀開一半又完整蓋回去，我會一直腦補細菌在洞口開party的畫面」、「撕一半的話膜上面都是你手的細菌，你再把蓋子蓋起來，讓細菌跟牛奶一起封在裡面不OK吧」、「正確來說這樣設計，就是全部撕開的設計....開封了就是開了，你撕一半也不會延長保存期限」。（實習編輯：王麗雯）