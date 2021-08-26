職場「30、40歲男女」難脫單？答案一面倒吐2關鍵：無法
現代台灣的男女在尋求另一半時，雙方的年齡會是篩選條件嗎？因此近日就有網友在網路上表示疑惑「職場『30、40歲的男女』是否很難脫單？」沒想到答案卻紛紛一面倒的吐出了2點關鍵，直言「根本無法了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 12:48:24｜2021-08-26 12:49:20
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼三、四十歲的男女很容易單身呢？」的文章中表示，「為什麼三、四十歲的男女很容易單身呢？」這也讓原PO更接著說「三、四十歲的男女大多經濟還OK，社會經驗有一定水準，為什麼很容易單身呢？有這方面的八卦嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們答案紛紛一面倒的點出，職場「30、40歲男女」難脫單的2點關鍵，分別是「有壓力」和「有條件」，「學校環境比較容易結識異性發展成戀情，而且那時候談感情沒有壓力」、「因為二十幾歲容易因為衝動結婚，自以為浪漫，後來才發現感情變來變去，最終不能再像以往一樣感覺對就交往，根本無法了」、「年紀越大，標準越多阿，因為越會知道結婚要有一定水準很重要」、「因為自己最自在，結婚後，要照顧另外一半，薪水直接變少了，要不是早早結婚，拖到現在就不結了」。（編輯：王柏文）