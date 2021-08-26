便當一開見「3暗黑配菜」想吵架！老饕反讚：完全沒毛病
便當和自助餐因其方便、快速的特點，因而深受不少上班族、外食族喜愛，然而便當菜色十分多樣化，總讓許多人時常針對最喜歡或討厭的配菜進行討論。對此，就有一名女網友分享自己的便當菜色，但其配菜就讓她崩潰直呼「這是一個想吵架的菜色！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 13:13:41
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上貼出一張便當菜色照片，只見畫面中，除了白飯和主菜外，3格配菜中由左至右分別是三色豆、花椰菜和菜豆。然而原PO一看到這樣的配菜後，立馬崩潰直呼「這是一個想吵架的菜色」，甚至附上一個想哭的表情符號。
照片曝光後，瞬間就引來眾人紛紛搖頭直言，「三色豆真的不行」、「超討厭右邊那種豆」、「三色豆，直接趴下」、「笑死，這三樣真的也是我最討厭吃的！想揍人，老闆是多養生」、「三色豆是讓人抓狂的菜色」、「這便當已經失去靈魂了」。
不過，也有老饕大讚直呼，「最近菜價貴」、「健康歡樂的菜色」、「很常見的便當菜，我不曉得有什麼好吵架的」、「還好吧，菜色充滿和平氣氛呀⋯⋯」、「個人喜好吧，菜色其實不錯⋯⋯」、「三種我都會吃ㄟ！不要茄子苦瓜和番茄炒蛋就好」、「現在菜價貴」、「這些20年前我不可以，現在都可以」、「便當滿滿的菜還在嫌，註定難養的」、「完全沒毛病的配菜」。（編輯：陳雅雲）