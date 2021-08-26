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該打高端疫苗？接種後死亡案例增加　民眾高度關注副作用

▲打不打高端疫苗？接種死亡案例增加，民眾高度關注副作用。（示意圖／高雄市政府提供）
▲打不打高端疫苗？接種死亡案例增加，民眾高度關注副作用。（示意圖／高雄市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2021-08-26 13:28:19

國產高端疫苗23日開始施打後，部分疫苗接種站湧現排隊人潮，蔡英文總統也於當日上午進行高端疫苗的接種，但沒想到卻陸續傳出接種後死亡的個案，引起不少公眾人物、政治人物及網友關注，而《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「高端疫苗」最近四日內的網路聲量輿情，以小時為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

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根據《Social Lab社群實驗室》提供的數據可以看到，8月22日傍晚，許多新聞媒體發布快訊表示「總統蔡英文將於23日上午施打高端疫苗」，且將全程進行直播，此消息一出便引起網友熱議，網友的話題重點圍繞在高端疫苗正式開打以及總統帶頭施打，相關討論在一小時內便累積近五千則。「總統率先施打」的話題也成功帶起國人對於國產疫苗的矚目，並迅速累積超過萬則留言。同日中午陸續有新聞媒體報導「部分民眾在施打高端疫苗後，發生身體不適情形」，網友討論焦點開始轉移到「國產疫苗的副作用」，有網友認為這純屬正常現象，表示「哪個疫苗沒有副作用」，但也有人認為高端沒有國際認證，自己不能放心，因而帶起了第二波的討論高峰。

▲高端疫苗近日網路討論聲量。（圖／《Social
▲高端疫苗近日網路討論聲量。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
8月24日中午前後，媒體報導陸姓作家於接種高端疫苗後猝死的消息，掀起輿情巨浪，民眾對於國產疫苗的不安感一夕爆發，然而有網友理性分析，認為「施打任何疫苗本就有風險」、「應該是有慢性病，跟打疫苗無關」。隔日下午，指揮中心公布「截至今日有3起時序相關的接種後死亡通報」，並說明個案的相關調查情況，有網友認為案例死亡並非單純是疫苗接種所造成的，表示「三高和各種慢性病就是危險大宗阿」、「其他疫苗也是有點死亡案例」，然而也可看出不少民眾對於接種國產疫苗仍然是持較保守、觀望的態度。

關於「高端疫苗開打」的話題，網友支持與反對的立場參雜，其中「選擇先打國產高端」的民眾普遍認為高端疫苗的臨床數據結果較佳，接種前期的「安全性好」、「副作用小」，表示自己剛接種完高端，目前沒有什麼副作用，也有不少選擇施打高端的網友認為如今疫情未穩定，能夠接種疫苗才是最重要的，說到「只要有疫苗我就去打！」、「只要能打在身上的疫苗就是好疫苗」，另外，也有部分民眾對「疫苗國產」表現十足信心，對國產疫苗表示支持，提到「有自己的疫苗更自主了，謝謝疫苗國家隊」。

▲高端疫苗開打，網友討論輿情。（圖／《Social
▲高端疫苗開打，網友討論輿情。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
而另一方面，「不願意施打國產疫苗」的民眾則有不同的觀點，就有網友表示高端「現在沒有國際認證就是在當白老鼠」，認為即使施打了也很可能被其他國家拒絕入境，而也有另一種網路聲音，擔心高端「實際保護效力」未可知，可能會「打了變白打」。不過不論國產高端疫苗的效用是否強大，最重要的仍然是做好自身防疫，為台灣防疫盡一份心力，保護自身也保護他人。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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