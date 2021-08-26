該打高端疫苗？接種後死亡案例增加　民眾高度關注副作用

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8月24日中午前後，媒體報導陸姓作家於接種高端疫苗後猝死的消息，掀起輿情巨浪，民眾對於國產疫苗的不安感一夕爆發，然而有網友理性分析，認為「施打任何疫苗本就有風險」、「應該是有慢性病，跟打疫苗無關」。隔日下午，指揮中心公布「截至今日有3起時序相關的接種後死亡通報」，並說明個案的相關調查情況，有網友認為案例死亡並非單純是疫苗接種所造成的，表示「三高和各種慢性病就是危險大宗阿」、「其他疫苗也是有點死亡案例」，然而也可看出不少民眾對於接種國產疫苗仍然是持較保守、觀望的態度。
關於「高端疫苗開打」的話題，網友支持與反對的立場參雜，其中「選擇先打國產高端」的民眾普遍認為高端疫苗的臨床數據結果較佳，接種前期的「安全性好」、「副作用小」，表示自己剛接種完高端，目前沒有什麼副作用，也有不少選擇施打高端的網友認為如今疫情未穩定，能夠接種疫苗才是最重要的，說到「只要有疫苗我就去打！」、「只要能打在身上的疫苗就是好疫苗」，另外，也有部分民眾對「疫苗國產」表現十足信心，對國產疫苗表示支持，提到「有自己的疫苗更自主了，謝謝疫苗國家隊」。
而另一方面，「不願意施打國產疫苗」的民眾則有不同的觀點，就有網友表示高端「現在沒有國際認證就是在當白老鼠」，認為即使施打了也很可能被其他國家拒絕入境，而也有另一種網路聲音，擔心高端「實際保護效力」未可知，可能會「打了變白打」。不過不論國產高端疫苗的效用是否強大，最重要的仍然是做好自身防疫，為台灣防疫盡一份心力，保護自身也保護他人。（編輯：王柏文）
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