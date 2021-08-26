朋友間討論股票超惹人厭？知情人抖出反串真相：別被騙了
購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。近日就有網友在網路上表示疑惑「朋友間討論股票是不是超級惹人厭？」沒想到就有知情人抖出這樣做的反串真相，直言「別被騙了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 14:21:02
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「很討厭嘴邊一直掛股票的人嗎」的文章中表示，「我朋友因為開始買股票，最近就一直說哪張漲了哪張跌了，他自己的策略什麼什麼的」，這也讓原PO接著說「聊天內容不外乎就是早知道早點賣、早知道早點買，是不是剛開始接觸股票都會這樣，滿嘴股票經之類的，有人朋友也是這樣嗎」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛認為「千萬別被騙了」，因為「真正厲害的人都不出聲的」，「賠錢的最愛聊，賺錢的都惦惦」、「這是沒話題硬要找話題了吧，一般不會跟沒碰股票的人談這些阿」、「因為生活過得十分無趣，只好聊很物質化的東西」、「這種人就顧人怨當有趣」、「煩，身邊有人見面不是股票就是房地產，我都聽的很累」、「我只跟一樣有玩股票的人討論，因為不玩的人他們也聽不懂」。
不過也有人覺得「他不聊股票時，你要多關心他」、「等他賠錢就安靜了」、「賺錢的時候都很風光，賠錢的時候就掂掂」、「等到這種人變安靜你就知道他賠慘了，玩股票的都嘛報喜不報憂」、「等他套住就閉嘴了」、「等他賠錢之後，他就不會跟你聊了」、「不對，等他賠錢後，換你主動積極跟他聊」。（編輯：王柏文）
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