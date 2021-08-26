拿32K想離職被說不知足？她曝工作壓力大 網勸：先撐著
大學畢業起薪23K，好一點甚至到26K，破30K的公司卻少之又少。近日有網友在網路論壇上分享，剛畢業就找到工作，起薪32K，不過每天上班時都感到不開心，與親友分享自身心情，卻被說不知足，原因是現階段找不到現在公司的待遇，不少網友建議先邊找邊做，才不會落得兩頭空，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 14:38:28
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「我真的不知足嗎」的貼文，原PO表示自己是應屆畢業生，很幸運的在畢業後馬上找到一間規模滿大的傳產業工作，試用期起薪是32K，公司福利也不錯。但原PO又說，現在每天上班都不開心，而且與一開始想的完全不同，「每天上班八小時就要一直看電腦八小時，眼睛很不舒服，入職快一個月，沒有一次可以準時下班，都會再晚一個小時多（責任制，加班沒薪水），工作環境也好壓抑」，原PO懷疑是不是自己還沒適應，還是這環境不適合她。原PO與家人分享心情時，卻被說「不知足」，原因是「公司薪水福利不錯，去哪可以找到像現在差不多的」，更說她沒定力，不到一個月就想離職，讓原PO心煩。
貼文一出，網友留言表示，「剛出社會很常會有這樣的想法，試用期不只是公司在試用你，同時你也在適應這個環境」、「不會覺得不知足，每個人想要的工作都不同」、「真的很痛苦就離職，勉強自己待，最後還是得離職，還不如一開始就找一間想待的公司」、「32好羨慕」、「真的太痛苦就換唄」、「這些都是比較出來的，換工作的成本還是要自己扛」、「要追求自己想要的環境，只能靠自己」。
許多網友建議原PO可以繼續做，也可以順邊找新的工作，「建議你可以開始找工作了」、「如果還能撐一下，盡量不要離職，要不然你之後面試其他家他們問你離職原因，你回答不適應，你錄取機率會降低很多」、「一邊做一邊找另外的工作吧」、「邊做邊找！我個人覺得辦公室氣氛很重要」、「先不要離職，一邊找一邊做吧，工作太難找了」。（實習編輯：歐雅如）