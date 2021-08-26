以為威力彩中1千萬！女秒提離職：店長掰掰 下秒尷尬了
威力彩最新一期在週一開出獎號，其中頭獎由新北三峽一人獨得，而貳獎亦有四位幸運得主，當時全台瘋高額獎金，不少人紛紛調侃自己「中獎我就要離職」。而近日，就有網友分享同事買威力彩提離職的故事，誤會自己中1千萬馬上提離職，結局卻超爆笑，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 14:53:39｜2021-08-26 14:54:01
一名網友在「Dcard」貼文指出「我同事真的是很好笑，差點以為要少一位同事了」只見貼出的對話中，一名女同事拍威力彩的彩券給店長，表示不懂有沒有中，隨後店長表示「你有中欸！」女同事便開心表示「店長再見！離職」。
突然，店長神回表示「才中200元，這樣就要離職，我接受，我再請新的人，掰掰」，結果女同事發現自己出糗嚇傻表示「不要啦，我還要繼續做，我傻眼，以為我中個1000萬元」，店長隨後也笑噴的分享給原PO看，原PO也調侃的說「我什麼時候也能為了200元離職？」
貼文一出，網友紛紛回應「你這同事真的太可愛了啦！」、「就算中1000萬其實也不能幹嘛，這樣就想離職退休，太小看人生的開銷了吧」、「中1千萬就想離職也太單純了吧....」、「就算是真的中，也不應該離職吧哈哈哈，一千萬買個房都不夠」、「太好笑，劇情超反轉」。（編輯：張嘉哲）