COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／不只老飯店　老商辦也搶都更危老重建

▲位於捷運南京復興的大同大樓已取得北市府核准執行都更計畫及權利變換計畫，將改建為地上22層辦公大樓。（圖／NOWnews資料照片）
▲位於捷運南京復興的大同大樓已取得北市府核准執行都更計畫及權利變換計畫，將改建為地上22層辦公大樓。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-27 12:30:00

台北市商辦大樓普遍老舊，在苦無新商辦釋出且素地取得不易下，舊大樓申請危老、或採都更方式就地重建都成為開發新策略。信義全球資產公司分析，台北市511件危老核准案中，屬於商用不動產者有26案，包含15案商辦大樓、飯店10案、廠房1案，其中有7案已申請建照且規劃興建辦公或廠辦，推估未來將有近3萬坪樓地板面積可供企業自用或釋出於市場，另外在都更核准案件中，自108年後也有13案規畫擬興建辦公或旅館，已取得建照擬興建辦公則有5棟，推估未來釋出樓地板面積約5萬坪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義全球資產公司總經理柯宏安表示，危老核准案中除可看到部分飯店受疫情衝擊考量下投入重建，特別也看到15案舊商辦大樓提出申請，區域上多為較早期發展的中山區、中正區、大同區商圈，可看到銀行、保險業者積極將舊有行舍或辦公大樓進行重建，像是上海商業儲蓄銀行大樓、兆豐銀行中山分行等，另外也有企業的總部辦公或營業大樓，包含永達承德大樓、佳美機構大樓等，但觀察目前已取得建照的大樓，其未來可能以自用為主。

除了危老案件外，統計108年後台北市採都更核准案件，依其事業計畫所擬預計規劃興建為辦公大樓或飯店的共有13件，區域包含中山區、松山區、大安區、南港區、士林區，累計約1.6萬坪的土地將進行改建，其中已拿到建照擬興建辦公大樓則有5棟，推估未來將釋出約5萬坪樓地板面積，有機會在未來陸續供應市場對新辦公空間的需求。

總經理柯宏安表示，近年可看到不少企業在發展有成下，也積極透過危老與都更方式進行大樓重建，打造全新辦公環境，也可藉新總部大樓升級重塑品牌形象，或是藉此活化與創造不動產價值。目前市場有不少商圈指標辦公大樓將進行重建，包含新光產險大樓、敦化大樓、中華票券金融大樓、蘇黎世保險大樓、國泰襄陽大樓等，預期危老都更熱度將持續。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

繼續作答
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀