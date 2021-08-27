難民無法工作、受教育？阿富汗人搬遷印尼八年曝現狀

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過去塔利班政權曾下令嚴禁女性上班、家中女性地位不平等、強迫女性長期身穿罩袍「波卡」等行為，長期迫害女性權利。阿富汗婦女們擔憂塔利班上台後會受到迫害，在印尼抗議的婦女想到傷心處，甚至忍不住落淚。
不過，流亡到印尼的難民們，遲遲等不到聯合國協助安置，基本的受教權和工作全都沒有，有的人等不下去，又回到阿富汗，但沒想到塔利班又再度掌權。28歲的抗議者Hakmat Ziraki表示，他在上週五收到仍留在阿富汗的妹妹的簡訊，她說她很害怕，且她們村子裡的每戶人家都在嘗試送年輕女兒出國。
聯合國難民署（UNHCR）駐雅加達辦公室則未對抗議之事給出評論，因應難民抗議，印尼當局出動大批警力，首先派出特殊作戰機動警察部隊（Brimob）以重機驅趕難民，不顧婦女和小孩驚嚇哭叫，強行淨空聯合國難民署（UNHCR）駐雅加達辦公室門口。但難民不願離去，最終聯合國難民署官員出面，表示對阿富汗的處境感同身受，會盡力處理，但他無法討論每個個案。如果難民有疑問，都可在聯合國難民署網站找到資訊，希望他們離去。
目前各國都在討論收容難民的議題和撤僑行動。我國外交部則早在17日就發出聲明，表示阿富汗境內目前無台灣人，呼籲國人未來應避免前往阿富汗。外交部指出，台灣在阿富汗未設立代表機構，是由駐沙烏地阿拉伯代表處兼轄相關事務；根據駐處掌握資訊顯示，阿富汗境內目前並無台商、僑胞或留學生旅居阿富汗。
喀布爾國際機場天天擠滿上千多人，試圖逃離塔利班接掌後的阿富汗。而各國政府正陸續完成撤僑，塔利班發言人接受外國媒體訪問，表示這些以美國為首撤出的外國人士告訴他們，預計在8月31日前完成。
如對亞洲系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《韓國收容380名「特別功勞者」！收容難民的考量是什麼？》以利了解。
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