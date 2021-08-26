影／不見貓蹤影奴才快急瘋 牠從安全帽裡探頭：找我嗎？
不要這樣嚇奴才嘛！住在台中的網友Eva幾個月前與男友一起領養了一隻小貓「襪襪」，這天她一早起床沒看見牠的身影，四處翻找都遍尋不著好心急，撥貓砂試圖吸引牠出現，沒想到這時掛在牆上的安全帽竟然露出一顆毛頭，還傳出呼嚕嚕的聲音，網友一看都直呼：「被融化了！」。
文/寵毛網
2021-08-26 20:00:00
Eva受訪時表示目前襪襪才3、4個月大，是從一名救援者手中領養來的小母貓，當時牠才1個多月大，眼睛感染貓皰疹病毒狀況很不好，後來在兩人細心照顧下才恢復健康。Eva也發現襪襪在成長過程中變得親人又傲嬌，個性外向又大膽，喜歡跟奴才外出逛街，常常坐在門口喵喵叫要求出門散步，也很喜歡玩吸管或是打包用品，根本不用讓奴才花錢買玩具。而聰明的牠還很懂自己的「所有物」，只要是罐罐或是零食宅配到家，牠一定馬上站在旁邊監督「擺pose」！ 原本是狗奴的Eva自從有了襪襪之後，對貓咪完全改觀，才發現原來喵星人是這麼有趣的生物，而且隨著牠年齡增長，活動範圍也越大，可以越跳越高、晚上就開始開趴。只是日前某天起床後，東看西看就是沒找到襪襪的蹤影，急得她在家四處喊都沒貓回應，後來她靈機一動去撥貓砂看看能否吸引牠注意，沒想到牆上的安全帽這時探出一顆小毛頭，還傳來響亮的呼嚕聲，原來是襪襪從櫃子爬進安全帽裡睡覺，被吵醒後一臉惺忪地看著她，彷彿在說：「找我嗎？」。 Eva哭笑不得地將照片分享在粉專「喵星人襪襪小姐」，還笑說「安全帽發霉長出喵喵菇，都是貓毛我要怎麼戴？」網友看了都笑說：「主子很會躲貓貓」、「膠囊旅館的概念」、「主子加持過的安全帽可以保平安」、「也太會找地方了，好強」、「掛勾是哪牌好耐用（劃錯重點）」。（編輯：陳珮瑜）