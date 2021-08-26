影／TNVR是什麼意思？解答對於流浪貓狗最好的方式
近日政府安樂死大量走私貓的事件在台灣引起了熱議，對於流浪貓狗的處理方式一直是被重視的社會問題，在台灣的街道上經常看見流浪貓狗，因為沒有控制繁殖，進而有更多流浪動物的出現。YouTube頻道「泰森Taisen」就跟著動保團體志工們，一起工作並訪問他們，並解析「TNVR」流程，讓大家了解一個幫助浪浪們的方式。
影像中心/綜合報導
2021-08-26 21:00:00
TNVR是什麼意思？或許這對某些人來說是一個新的名詞：TNVR是「誘捕（Trap）、絕育（Neuter）、注射疫苗（Vaccinate）、放回原地（Return）」的縮寫。先捕捉流浪動物將牠們結紮後，並進行身體檢查、注射疫苗等，再放回原來的地方生活，從源頭開始控制流浪動物們的繁殖速度，讓世界上不要再衍生更多浪浪。
泰森也訪問了幫流浪動物們進行TNVR的志工們，從影片中可以發現，志工們大多是白天有其他工作，只有下班或休假時間，抽空參加動保志工活動。志工們也因為著愛護這些小生命，而養了許多的流浪動物，也呼籲「領養代替購買」。
許多網友留言「TNVR的志工真是太偉大了！謝謝你們的善心！」、「很高興台灣有他們這樣的好人」、「其實TNVR也沒辦法解決流浪貓狗的問題，但已經是目前最好的方法了。」毛小孩們都是珍貴的小生命，飼主都應給予尊重、負責任的心，至始至終陪伴牠們的一生。（實習編輯：邱咨妤）