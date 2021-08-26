農曆七月限定？夾娃娃機驚見「專屬鈔」　網愣：有27億？

不少夾娃娃機店（自助選物販賣事業）在疫情期間被限制營業，近日台灣防疫警戒降至二級，許多業者也費盡心力打算吸引夾娃娃機愛好者重新上門，日前就有網友貼出一台「農曆七月限定款」夾娃娃機台，裏頭竟然放的不是常見的玩偶、模型等等，畫面曝光更讓網友全笑翻表示「太實用了」。

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這名網友先是在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，並笑稱「這要給誰夾的？」，只見這台夾娃娃機內放的不是一般的娃娃，反而是相當應景的放了農曆七月祭拜祖先或好兄弟必備的金紙，而且還在機台上寫著玩三次就可保夾贈送一疊，創意十足招攬生意同時也讓不少網友笑翻。

▲夾娃娃機內一疊疊的全是祭拜用的金紙。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

照片曝光後吸引許多討論，其中就有民眾幽默吐槽「七月半鬼也要抓啦」、「這自己動我也不意外」、「突然自焚，就是被劫財了」、「晚上會自動操作」，也有人搭上前陣子威力彩話題逗趣留言「冥界威力彩」、「給好兄弟們一個一夜暴富的機會」、「財富自由」、「娃娃機這有27億？」。

事實上，這款有創意的「農曆七月限定」夾娃娃機並非首次出現，而隨著疫情警戒緩降，全台各縣市針對娃娃機店業者的限制也改為有條件解封，如台北市的業者就得遵守「限制營業時間、每小時有人巡邏清消、落實實聯制」等條件，才可進行復業，其他縣市則多為「要有人管理機台、進行量體溫防疫」等。（編輯：楊智傑）