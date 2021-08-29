影／網紅小吳分享寵物溝通經歷 說中這件事讓他大喊超扯
對家裡有養寵物的人來說，毛小孩就如同家人，可是毛小孩無法說話，我們又如何知道毛小孩心裡的想法呢？不少飼主會選擇做「寵物溝通」來瞭解家裡毛小孩到底都在想什麼。知名YouTuber「見習網美小吳」的可愛毛小孩「南瓜 Pumpkin」，日前小吳就決定嘗試做「寵物溝通」，來瞭解 Pumpkin 平時到底都在想什麼？更把當中的內容分享出來。
影像中心/綜合報導
2021-08-29 13:00:00
在完整影片當中可以得知，小吳嘗試連絡上不少自稱是「寵物溝通師」的人，但諮商過程卻讓他傻眼不少次，甚至表示「若只是這樣我都能當寵物溝通師」。直到遇見一位令大家都直喊神奇的老師，他才決定拍片分享這奇妙的過程。
影片中，飼主小吳是以遠距方式與溝通師進行寵物溝通，溝通師說 Pumpkin 要抱怨「散步時間比以往短」，這點小吳表示是因為疫情的關係，不太敢出門，就算帶出去也是短時間、短距離。
但奇妙的是，該名寵物溝通師甚至連 Pumpkin 散步路線講出來，更準確講出路線中的某知名超商，以及講中家裡有規定不能進入的空間是「更衣間」，和 Pumpkin 耳朵曾經生病等項目。溝通師陸續講中 Pumpkin 的以往經驗與故事，讓飼主小吳嚇壞直呼「超扯」。不過也提醒大家，寵物溝通師不是醫生，無法替寵物治病，若需矯正行為還是要找訓練師、生病務必要看獸醫，尋求專業治療等。（實習編輯：譚翠兒）
▶ 感謝授權：南瓜 Pumpkin
完整影片： https://youtu.be/kMisVGk6iZU