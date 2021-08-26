新北加倍券譁眾取寵？張志豪議員批：平均每人只有62元
新北市長侯友宜今（26）日表示，為了搭配中央的5倍券，新北將推出31萬份的新北加倍券；對此，民進黨新北市議會黨團幹事長張志豪表示，相較於高雄全面加發1000元，新北的加碼額度不但超低，受惠人數更是少得可憐，僅有7%的市民有機會享受到加碼。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-26 19:04:34
張志豪直指，預計提供20萬份「500換1千」、10萬份「1千換2千」與1萬份「5千換1萬」的新北加倍券，根本是譁眾取寵；相較於高雄全面加發1000元高雄券，等於每位市民加碼1000元，但新北換算下來平均每位市民「只有62元」的加碼金，且還不是人人有獎，這樣的振興計畫根本無法獲得成效。
張志豪說，他曾在市議會總質詢時，要求市長侯友宜規劃紓困的措施，但侯友宜卻顧左右而言他，不願正面的回應；此外，侯友宜如不願幫市民朋友紓困，那退而求其次，應加大振興的力度，加碼誘因與放寬資格，才能早日復甦新北的經濟。
新北市政府經發局強調，在疫情的考驗下，新北市政府始終與民眾、業者們站在一起，並肩面對，更將庶民的經濟生活，視為重中之重；除了加倍券外，新北市政府更將持續推出振興的政策，盼望協助刺激國內消費、帶動買氣，讓受影響的廣大市民受惠。