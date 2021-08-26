馬來貘寶寶命名戰！「最強乾爹」取這名　北市動物園喊怕

台北市立動物園的馬來貘「貘莉」日前產下女寶寶，並發起「貘法少女」命名活動邀請網友們替寶寶取名，吸引有著「最強乾爹」之稱的馬來貘插畫家Cherng參賽，主辦方更因為他先前「過度積極關心」的前例，提高他提名門檻到超過兩萬讚才能進入第二輪票選階段，沒想到貼文曝光短短一天就超過門檻，就連台北市立動物園小編也不禁甘拜下風，在該篇文章底下留言笑回「怕」。

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台北市立動物園2018年自捷克布拉格動物園引進一隻雄性馬來貘「貘克」，並與園內的「貘芳」混群交配，並於去年9月13日生出寶寶，當時以馬來貘為創作主角的插畫家Cherng就因為十分關注寶寶的命名，並成功讓園方破例將他的提名「貘豆」與當時保育員的取名「芳便」進行最後對決，最終更以6萬2000票勝出因此被冠上「最強乾爹」的封號。

▲2020年馬來貘寶寶就因為 Cherng的「積極關心」而取名為貘豆。 （圖／翻攝自台北市動物園）

而這次貘豆當上哥哥後，「最強乾爹」Cherng也在臉書上表示，去年決選時就已經想好，如果貘豆有妹妹的話就要以「貘花豆」來命名，不過台北市立動物園這次為防止Cherng「過度積極關心」也特別立下乾爹條款門檻，要求他的取名貼文要在臉書超過2萬人按讚才能晉級第二輪投票，沒想到Cherng於25日發出的取名才過了一天就累積了超過9.4萬人按讚，更吸引不少品牌、KOL等相繼參戰。

▲ 「最強乾爹」Cherng積極為貘豆妹妹拉票。 （圖／翻攝自 Cherng ）

至於為何要取名「貘花豆」，Cherng也解釋取名原因，他提到「花」本身可愛，「豆」又能相承哥哥，「花豆」又有點像剛出生有斑紋的小貘，而「貘花豆」唸起來也有點像台語的「無法度bô-huat-tōo」（意指：沒辦法），並笑稱「希望她長大可以成為一個很會拒絕的貘，因為懂得拒絕別人的人，好像都會比較快樂」。

而同樣參與這場馬來貘寶寶命名爭的還有「視網膜Retina」陳子見，目前他的提名「視網貘」已經達到10萬人按讚，他也解釋「視網膜是靈魂之窗最重要的角色，期望視網貘能讓大家看見臺北、看見臺灣」，而目前略勝一籌的趨勢更讓他在臉書回應「從來沒有想過『視網貘』這個名字會受到這麼強烈的歡迎」，並表示不管最終「視網貘」會不會雀屏中選，這三個字已經改寫了許多人手機裡的選字系統。此外，與疫苗廠牌

▲馬來貘寶寶甫出生就讓不少民眾急著替牠取名。（圖／翻攝自台北市動物園）

事實上，「貘法少女」命名活動最後截止日為8月29日23時59分，除了受「乾爹條款」有2萬人門檻的Cherng外，提名貼文只要超過5千人按讚就有資格角逐命名，而屆時女寶寶的名字也會從「讚數前3名」的貼文中挑出。（編輯：楊智傑）