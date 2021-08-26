點餐等半天！外送員竟「偷塞紙條」　媽見餐點被拆封氣壞

美食外送服務近年崛起，最近碰上疫情更有許多民眾選擇在家透過APP點餐，動動手指就有外送員將餐點以無接觸方式送到家門口，讓人安心不少。不過若發現收到的餐點被開了洞，還塞了張「名片」你會做何感想？一名女網友就將這個經歷完整分享到臉書上掀起不少討論，並氣炸表示「感覺不舒服！」。

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這名女網友先是在《爆廢公社公開版》貼了數張拿到餐點的原況，並還原當時的點餐經驗直呼「你們收到這樣的餐點會檢舉嗎？」，她表示當天這筆餐點自己是選擇「信用卡支付＋放在門口」的無接觸方式點餐，並一邊推著嬰兒車到社區中庭散步，一邊等待餐點送達。

不過就在她等待過程中卻發現，對方停在住家附近卻遲遲沒有移動，原PO傳訊關心對方是不是找不到路後，外送員又隨即恢復移動且不久即抵達了社區門口，「不知道是不是我多想」，原PO表示「抵達時他可能沒料到我就在門口等，感覺上他有點心虛眼神不敢看我」，接著上樓才發現儘管餐點的包裝有用膠帶封口，但旁邊卻被開了一個小洞，打開一看才發現餐點竟然被塞了一張名片。

▲餐點本有膠帶封口，卻有明顯被拆開的痕跡。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

▲原PO看到餐點中被塞了名片也相當無奈。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

對此，該名女網友除了傻眼外也直言「感覺不太舒服」，並向外送平台檢舉，不少網友們也對這番舉動無法理解，更紛紛表示遇到這種情況肯定會檢舉對方「壓在旁邊也就算了，撕開人家餐點紙袋放進去真的有夠差勁」、「不管現在有沒有疫情，這樣不尊重別人又不衛生的行為絕對違規，肯定是檢舉」、「直接貼外面不就好了」、「與其這樣放不如直接發，還比較有誠意」。（編輯：楊智傑）