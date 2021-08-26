科技業「上班噴香水」被嘲諷！過來人吐實情：確實有影響

對不少現代人來說，適當的「噴香水」能隱蔽體味又能展現個人魅力與品味，不論是工作正式場合或通勤期間，身上的香水味進入鼻腔後總會不自覺被吸引注意。不過日前就有名網友表示，自己在科技業上班，只要噴香水到職場就會被莫名調侃，完整經歷曝光後也引發不少同行討論，更有過來人直言這個舉動在職場上「確實有影響」。

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這名男網友在PTT的Tech_Job版上發文提到，自己平常有蒐集香水的習慣，每天到上班工作都會噴香水，但這個舉動卻讓同事們特別提起「去茶水間或是微波便當都會被嘲諷說，哎呦今天噴很香喔，換什麼牌子」，還有某次被戲稱身上有「鹹酥雞的味道」，這就讓原PO無奈感嘆「我工作表現也正常，害我去茶水間或是微波的時候都很怕遇到那些媽媽，開會或是見廠商客戶的時候自己也會注意，不知道自己錯在哪」。

▲適當噴灑香水能提升個人魅力，但有名身處科技業的男網友卻因此被當作茶餘飯後的話題。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

文章曝光後也吸引不少同為科技業的網友們討論，其中就有同行紛紛勸慰「出社會輿論抗壓多少要有一點」、「別理他們就好」、「注意不要噴太濃就好」、「有些媽媽講話就那樣，但也不是霸凌，就是關心你而已」。

但也有過來人持相反意見，認為或許是原PO擦了太重的香水卻不自覺，影響到他人才會被當作茶餘飯後的話題「一定噴太重啦，自己都習慣怎會有感覺」、「你覺得香別人不見得覺得，想噴就噴，也要有被不認同的心理準備」、「噴香水確實就是會影響到別人，每個人對味道的反應不一樣」、「老實說我鼻子容易過敏很討厭香水味，尤其那種味道很重的香精，你天天噴習慣了自以為很香沒有感覺，但會害我狂打噴涕」。

事實上，毒理學權威招名威教授先前就提到，其實香水並不真的能掩蓋人體的異味，「所謂的狐臭，其實就是腋下汗腺所製造出來的分泌物，其中包含汗水、油脂、沒用的蛋白質等人類不要的排泄物，若沒有清理好，腋下很容易會孳生細菌或黴菌，就會散發狐臭，

香水是無法掩蓋這種刺鼻味的，且香水加上狐臭會產生『比臭更臭』的味道

」，同時建議香水應噴灑在衣服上，避免與皮膚直接接觸，若需要使用在肌膚上，也建議輕輕噴灑在陽光無法直射的地方，包括手腕或耳後。（編輯：楊智傑）