火鍋料上「刻字全相同」！她愣：怎麼來的　店員笑曝正解

台灣人普遍喜愛吃火鍋，不論平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，是與親朋好友齊聚吃麻辣鍋或吃到飽，只要用料鮮美、價位適宜往往客人都絡繹不絕，更有不少民眾在疫情警戒降至二級後，直奔火鍋店解解嘴饞。不過日前就有女網友好奇，某些店家的火鍋料上頭會刻有該店名稱，這就讓她相當疑惑背後製作過程，而討論串中也有店員就對此進行解答掀起眾人熱議。

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這名女網友在社群論壇《Dcard》上發文表示，自己平常吃火鍋時就有注意到，不論是連鎖店家或是街訪巷口的火鍋店，某些火鍋料例如豆腐、魚板上，會刻著該家火鍋店的名稱，除了拍照好看外也讓用餐的客人加深印象，而原PO也好奇的發文求解「請問這是找什麼廠商還是什麼方式電燙還是刻上的嗎？」。

▲有網友好奇火鍋店用料上的字樣是如何刻上的。（圖／翻攝自《Dcard》）

對此，就有不少知情人解釋，其實像這樣烙印在食品上的字樣多半會有著標準化模具或烙印模具，除了確保大小、字體統一外，也能省時省力，「當然是直接用烙印的方式比較快，只要控制好印模的溫度，就能大量生產了」、「用烙印的，大量生產會像蓋印章那樣超級療癒」、「很像印章，加熱冒煙烙印的，宵夜買小籠包看到老闆在用」、「我之前有看過紅豆餅最後烙上去！所以應該可以內場直接操作」。

有趣的是，留言中有不少自稱是火鍋店工讀生的網友們紛紛歪樓表示「工讀生內場現刻」、「工讀生提早上班去刻的」，不過也有正牌員工出面回答「我做了一年半了，不是工讀生刻的啦，但機器刻的有時候也會糊掉」、「以前是板豆腐，每天員工烙印然後再切，現在是廠商送來就有印好的豆腐」。（編輯：楊智傑）