中秋「送長輩」該選哪種禮盒？過來人狂推1類：有節慶感

一年一度的中秋節又快到了，不少人在中秋佳節會與親朋好友歡聚用餐，也有許多公司行號會贈送「中秋禮盒」給客戶表達感謝之意。不過今年全台受疫情影響，除了普通的月餅、柚子禮盒外，也有廠商紛紛推出口罩、酒精等創意禮盒，日前就有網友「超前部署」打算開始準備送給長輩中秋禮盒，卻對「要送什麼」感到相當頭疼，話題曝光後也掀起不少網友討論。

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國內疫情穩定，二級警戒將一路維持至9月6日，是否會影響到今年中秋節親朋好友聚餐也成為國人關注的焦點。不過除了是否能順利聚餐，不少民眾也打算先購買中秋禮盒以表心意，日前就有女網友在PTT上好奇發問，她提到自家幾乎每年都收到月餅類禮盒，但輪到自己要送禮時一方面想多花心思準備「非餅類」的其他禮盒，一方面又考慮傳統並且評價佳的月餅禮盒，糾結同時也詢問版上鄉民意見。

原PO列出以下數種不同的禮盒選項，希望網友們票選同時，也好奇如果該送給長輩要選哪類比較適宜，其中就包含「公益月餅」、「茶葉禮盒、果汁禮盒」、「知名且平價好的傳統月餅」、「雞精禮盒」、「水果禮盒」、「小餅乾、蛋捲之類的西式餅乾禮盒」，同時她也補充表示自己偏愛公益月餅或餅乾類的禮盒，對於柚子之類的水果禮盒則困擾表示幾乎每年總是吃不完。

▲中秋節贈送傳統月餅、柚子幾乎是家家戶戶的傳統。（示意圖／取自 pixabay ）

話題曝光後引發不少鄉民留言討論，其中就有許多送禮高手直言，如果要送給長輩還是選擇月餅類較為合適，「會送公益月餅，其中也有不少款式新穎的」、「只想收月餅，有節慶感，還能轉送」、「公益的很棒捏」、「公益月餅不錯，還能順便幫忙弱勢」。

此外也有網友給出不同建議「送高級米吧！喜歡這種平常自己捨不得買的」、「我都送牛肉乾，已經很久沒買月餅了」、「茶葉禮盒可以考慮有造型的茶包，送過金魚造型的花茶」、「蛋黃酥、海苔、蛋捲禮盒」、「蛋黃酥或是綠豆椪、水果醋、蛋糕，反應都不錯」。（編輯：楊智傑）