媳婦坐月子婆婆「只煮白麵」！老公反應令全場火大：丟臉
婚姻中的婆媳問題，一直都是許多家庭面臨的巨大困難。就有一位人夫抱怨，自己媽媽住院，老婆卻不願意前往照顧，而其中理由曝光更是引發全場網友的怒火。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 23:28:07
原PO在臉書《靠北婆婆2.0》上發文提到，「我和老婆結婚七年了，我媽生病住院，需要人陪病照顧，我工作忙，沒有時間，希望老婆可以去陪病照顧我媽，但是老婆態度堅決拒絕了我」。
隨後原PO補充，「老婆拒絕我的理由是，之前老婆坐月子時我媽曾經只給她吃白水煮麵，最後是岳母來照顧老婆坐月子的，因為那時候我媽沒有照顧她，現在她也不要照顧我媽」。原PO聽完理由後，卻反倒質疑老婆「明明只是坐月子裡一點小事，卻要一直記仇，影響家庭和睦？」
然而抱怨文章曝光後，立刻引發眾多網友怒火「將心比心，什麼叫計較！人是互相的！當初你老婆做月子吃白水煮麵時你都做了什麼」、「岳母生病你願意去照顧嗎？坐月子時是女人最脆弱的時候，最糟糕的是你吧！」、「老婆坐月子只吃白水煮麵，身為男人真的替你感到羞愧，這麼丟臉的事情還敢拿出來講」、「老婆不對了⋯起碼也要還白麵條啊」、「你這沒用的男人，覺得坐月子是小事，那你媽住院，干媳婦屁事」。（編輯：潘毅）