寧少賺也不去竹科？過來人揭「致命點」：非新竹人難適應
許多人在找工作時，會將薪資福利作為主要的參考項目之一，更有不少人選擇到外地闖蕩，不外乎希望得到更優渥的待遇。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，詢問台北朋友是否有意願為了高薪到竹科工作，對方卻回「寧願賺少一點也不想去」，讓他不禁好奇原因為何，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 07:22:59
原PO表示，朋友是土生土長台北人，台大理工科系畢業，現在台北上班中，曾問他「有沒有興趣去竹科工作？錢應該比較多」，對方卻立刻拒絕「沒，完全不想去新竹那鳥地方，寧願賺少一點也不想去」，讓他感到相當困惑，直問「這樣的人多嗎？不去新竹的考量點是啥呢？有完全不想去竹科上班的人嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「土生土長台北人，很難適應新竹生活」、「自己覺得住台北，年薪少30萬都可以接受」、「體驗過竹科上下班的交通真的不會想去」、「上下班都塞車」、「如果在台北上班不用租房當然繼續待台北」。
對此，有網友回應貼文指出，新竹氣候不怎樣、城市狹小、美食沙漠、交通狀況差，大眾運輸比桃園還不如，桃園還有一條機場捷運，新竹連公車都不便利，更稱「通勤時間在哪裡開車都是悲劇」，在竹科工作的人，除了很早期就置產，大部分人必須在尖峰時間通勤30分鐘以上。買房別說新竹市，周邊都已經炒到根本買不起，房價、物價都超越台北，賺來的在生活開銷全部吐回去。
該網友更反問「你在竹科有本事年薪200，難道在中科、南科領不到150？」認為在竹科年薪200萬的生活品質，根本比不上在中科年薪150萬，沒有什麼理由非得待在竹科，若不是家裡本來就住新竹，不建議到竹科上班。（編輯：賴詠璿）