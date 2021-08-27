台式牛排煎蛋一翻全碎？行家示範「終極解法」：0失敗率
台式牛排能客製化做出不同的熟度口感，再配上麵類主食和荷包蛋，價格更是平易近人，深受不少民眾喜愛；近日，有網友在PTT八卦版提到，台式牛排鐵板上的蛋每翻必破，苦惱地說「翻牛排的蛋有沒有什麼技巧啊？」貼文曝光引發熱議，就有行家公開「終極解法」，不論怎麼試都不失敗。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 08:46:55
原PO表示，晚餐吃台式牛排店賣的「牛雞雙拼」，餐上來的時候附了一顆蛋，讓他不禁想起，每每吃牛排的時候，翻蛋都會把它弄破，不禁好奇詢問廣大鄉民「翻牛排的蛋有沒有什麼技巧啊？」想知道大家是否有翻蛋訣竅。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「用刀子和叉子一起翻」、「以前我也常常翻失敗，後來看網路上講的，先刀子刮邊，不要急，等蛋白凝固後，叉子插底很好翻出漂亮的蛋」、「鐵板要夠燙」、「叫店員直接煎好」、「不要翻，生蛋黃沾肉吃或是拌麵」。
對此，有行家公開翻蛋的「終極解法」零失敗率，就是牛排端上桌後，先用肉直接壓在半熟的蛋上，接著將整塊肉和蛋一起翻過來，就可以成功將雞蛋翻面，「用肉壓在蛋上面，再把肉翻過來就好了」、「直接拿烤好的牛排壓在蛋上啊」。（編輯：賴詠璿）