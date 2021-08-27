外送員接魔王級訂單！眾一看「品項」臉秒綠了：我不敢賭
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。昨（26）日一名外送員在臉書社團《UberEats 台北（交流、討論區）》分享，收到一張顧客訂單，一看外送品項卻瞬間臉綠，直問「要接嗎？」貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 11:32:46｜2021-08-27 12:51:41
原PO表示，跑外送的時候接到一張顧客訂單，他一看外送品項卻瞬間猶豫了，畫面中可見，，讓他不禁苦惱詢問「有人會要接嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「人性在哪」、「至少要分成12單我才要接」、「下面一位」、「會不會接了之後送6樓頂加」、「要是6樓頂加可能會崩潰，我不敢賭」、「免費的重訓」、「這大包裝兩個就爆了吧」；但也有網友表示「差1單趟獎就接」。
對此，也有網友分享類似經歷「之前系統給我一張訂單，內容是23包砂糖，我本來以為是小包的，結果一包都快跟米袋一樣大包，硬著頭皮想辦法給客戶載去，本來以為是做生意的店家訂的，結果是高級社區的貴婦，不知道一口氣買這麼多砂糖要幹嘛」。（編輯：賴詠璿）