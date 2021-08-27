熱爆！她口罩貼「護墊」涼又吸汗 眾人狂讚：生活智慧王
儘管現在天氣還是很悶熱，不過出門在外仍然要戴著口罩，因為在疫情持續的狀況下，戴口罩不只是保護自己，也是在保護別人，但是悶熱的天氣又要戴口罩，總是會流得滿頭大汗，這樣的情形也困擾著許多人，有網友就想出了一個妙招，就算流汗也不怕口罩會濕掉。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 10:16:36｜2021-08-27 11:09:22
一位網友在臉書社團《爆廢公社》分享戴口罩的小撇步，她先說「我試過用面紙墊著下巴！但是面紙吸飽汗水開始掉屑！而且面紙會滑動，我會一直想去調整口罩」，不過經過了兩個月的測試，她有發現一個辦法可以讓舒適感大提升，而且還有涼感的可以選擇，這個神奇的辦法就是在口罩上貼「衛生護墊」。
她接著建議，「『吸水棉片』要棉柔表層、長度不超過17公分（如果超過！口罩會長翅膀），如果會暈車不要選取花香口味，如果量多（汗水） 建議多帶幾片，替換口罩時可以使用，很舒爽、很舒適！安全帽額頭處、腋下，都能反黏一片，吸水效果極佳」，最後她也補充「工地大哥們不適用喔！因為我老公說『在工地的汗，用夜用加長型都止不住』」。
雖然在口罩內層貼著衛生護墊有其優缺點，但網友也紛紛大讚「生活智慧王是妳！衛生棉（護墊）真的很好用」、「感謝，正飽受下巴痘困擾」、「涼感型的拿出來用了啊」、「我也超會流汗的，感覺這真是一個好辦法」、「薄荷感覺很開心欸」、「很棒的分享欸」、「護墊非常妙用！」。（實習編輯：王麗雯）