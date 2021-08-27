婆婆天天進房亂翻！辯「收衣服」讓媳無奈 過來人教絕招
婆媳相處始終是門高深的學問，尤其若是同住在一個屋簷下，生活習慣和價值觀的差異，往往會發生許多摩擦。就有網友抱怨，婆婆很喜歡偷翻兒子和媳婦的房間，讓她直言「實在無法理解這是哪門子的關心？」接著有人分享其他媳婦的反擊妙招，讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 10:40:28｜2021-08-27 11:13:52
有網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》投稿發文，直呼「請潛水的婆婆浮上來說明一下，為何要偷翻兒子和媳婦的房間，是什麼理由？」原PO表示，「實在無法理解這是哪門子的關心？」而被抓到後就算給婆婆機會解釋，也只是大言不慚的說，「我不知道媳婦不喜歡，下次不會了」，讓原PO好無奈。
文章一出引發許多媳婦共鳴，紛紛在底下分享類似經驗，「我也很納悶呢...到底為什麼喜歡翻別人的東西？甚至去大賣場採購回來，用紙箱裝好好，也要飛奔過來，整箱從頭翻到尾」、「原來不是只有我這麼想，說不會了都是騙人的」、「真的沒有人會想被亂翻東西」、「嘴上說：下次不會了，心裡os：下次不會（讓妳發現）了」、「這種的真的讓人很不爽」。
不過就有網友分享「媳婦的反擊」案例，「聽過一個婆婆的說法，她說是為了幫忙收拾房間洗衣服。結果她媳婦也很敢，每天出門前就把髒衣籃拿出然後鎖門、跟婆婆說：媽，我整理好了，這些要洗的麻煩您了」，媳婦的逆襲讓大家笑翻，紛紛稱讚「媳婦很貼心，不用婆婆自己找」、「媳婦也蠻懂事，這樣媽媽就不用到處找髒衣服了」。（編輯：倪浩軒）