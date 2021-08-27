COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

LINE突推薦全新主題！女「買完立刻後悔」：這案情很複雜

▲有女網友一早打開LINE就被推薦主題，但一買完才發現誤會大了。（圖／翻攝LINE官網）
▲有女網友一早打開LINE就被推薦主題，但一買完才發現誤會大了。（圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-08-27 11:00:46｜2021-08-27 11:29:24

LINE是一款民眾普遍用來傳遞訊息或聯繫的社群軟體，其因有多樣化的貼圖和主題，而深受不少用戶喜愛。不過，就有一名女網友今（27）日指出，一早打開LINE就被推薦主題，讓她以為有新功能而立馬購入，但一用才發現誤會大了，傻眼直呼「被自己笑死！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO今日於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示一早打開LINE就被推薦主題，讓她誤會出了新功能，「以為買了，可以改成自己想要的圖片」。然而當她購入使用後，才發現跟想的不太一樣。

她坦言，買下後才發現，原來購入的是陌生人的全家福主題，讓她當下崩潰直言「別人的全家福，別人的小孩，別人的老公 ，我到底幹嘛買啦啦啦啦！被自己笑死」。

▲女網友購入後才發現買到陌生人製作的全家福LINE主題。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲女網友購入後才發現買到陌生人製作的全家福LINE主題。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文一曝光，瞬間就引來不少網友笑翻留言，「作者應該會很開心你買了她的主題」、「那個主人應該也黑人問號，到底誰買的」、「尷尬了！老公會不會誤會啊 」、「別人的比較香」、「感謝妳的抖內」、「幫回：感謝贊助奶粉錢」、「當事人全家福表示：」、「這個案情很複雜」、「太慘了吧！我嘴角嚴重失守是不是很失禮」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

繼續作答
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀