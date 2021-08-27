34歲「風速女王」跑進10秒60的領域　力壓奧運金牌奪冠

34歲的「風速女王」Shelly-Ann Fraser-Pryce依然沒有極限，在今(27)日凌晨進行的世界田聯鑽石聯賽洛桑站的女子100公尺決賽，她跑出了個人最佳的10秒60成績，不但摘下冠軍，還打破了「花蝴蝶」Florence Griffith-Joyner樹立的障礙，闖進10秒60的領域。

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Fraser在生育後依舊維持著相當高的競技水平，本屆東奧她也拿下了女子100公尺的銀牌，生涯奧運共獲得3金4銀1銅，可說是這個世紀以來最偉大的女子短跑女將之一。

在之前的鑽石聯賽尤金站中，Elaine Thompson跑出了10秒54的驚人成績摘冠，當時Fraser以10秒73居次；不過這一次後者在洛桑大出風頭，跑出10秒60的成績壓制Thompson的10秒64，同時也打破個人最佳，拿下冠軍。

美國已故短跑傳奇Joyner，過去曾經包攬10秒49、10秒61和10秒62三個女子100公尺前三的世界紀錄，不過之前Thompson已經成功打入10秒60的世界，如今Fraser也跟著突破，或許未來突破10秒50將不再是遙不可及的紀錄。