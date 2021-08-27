限量31萬份新北加倍券要求籤？侯友宜賣關子 9月中公布
新北市將以地方特惠券的方式，推出31萬份的新北加倍券搭配中央5倍券，讓庶民經濟快速的甦醒，外界也關注限量的新北加倍券是否採抽籤方式取得？對此，新北市長侯友宜表示，詳細的細節與作法，會在9月中旬會找個適當的時間，再來對外說明與公布。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-27 12:36:44
侯友宜今（27）日指出，行政院昨日核定5倍券的後，新北立即將這段時間討論的目標跟方向，很清楚的告訴市民，現在最重要的要讓庶民經濟、小吃店、商店、商圈、旅館等等，能夠快速的經濟復甦；為了讓庶民的經濟復甦，因此採取加倍的方式，讓民眾有機會以中央5倍券的5百元換加倍券1千元、1千元換2千元，、5千元換1萬元，帶動基層的經濟。
侯友宜說，會有50塊的小面額，讓去菜市場的阿公阿嬤，買菜的時候不用找錢、好用，更重要的是，所有基層的庶民經濟商店都可一起共襄盛舉，這就是新北市這次的加倍券作法；至於詳細的細節的作法，會在9月中旬會找個適當的時間，再來對外的說明跟公布；至於新北收到的5倍券，是不會直接跟中央換，一定是讓加倍券來搭配中央的5倍券使用。
經發局補充，面對中央規劃推出5倍券，新北立刻宣布加倍振興，以「加倍送」、「加好用」、「加便利」的三加原則，推出最高5千換1萬的加倍券，而最小的面額則有50元，可用在市場、夜市、商圈等店家的加倍券；盼望振興庶民的經濟，照顧小規模的商業，未來將配合中央5倍券發放的時程，預計於9月公布詳細的規定。