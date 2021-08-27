靠「狂睡7hr」發大財！入帳金額曝光 直播主嗨翻：太扯
疫情籠罩全球，世界各地很多名人都會利用直播的功能來跟粉絲互動，連YouTuber都加入了這個行列，但你有想過不用出門，靠睡覺就可以賺進大把鈔票嗎？個人YouTube頻道擁有113萬訂閱者的美國網紅Asian Andy，他就靠著「睡播」得到了1.6萬美金的抖內，換算成新台幣大約是45萬元，他自己也直呼好扯。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 13:22:28
某天他進行了一場「睡眠直播」，他用攝影機拍自己和愛犬睡覺的畫面，在這段時間中觀眾可以透過捐款的方式，來換取「噪音」吵醒他，而每次「抖內」都必需支付9.99美元，大約是新台幣279元，發起這個挑戰的Asian Andy，原以為沒人會理他，結果網友卻超級熱情，他整晚就一直反覆的被吵醒後再沉睡。
在為時七小時的「睡播」當中，看直播的網友透過播放很嗨的音樂、汽車的喇叭聲、狗叫聲等，各種千奇百怪的方式來吵他，也有網友開玩笑地故意大叫「你的窗戶外面有人」，讓他真的不能好好睡一覺，這個挑戰結束後Asian Andy看起來是相當的疲憊。
不過，早上起床結束這荒唐的七小時後，Asian Andy看到了直播中網友抖內的金額，精神就來了，他靠著「睡播」賺進了高達1.6萬美元的抖內，大約是新台幣的45萬元，這讓他感到非常意外，情緒也非常激動，直呼「太扯了」，接著還當場撕開他的黑色上衣，露出他「福氣」的身材來答謝所有粉絲的支持，這支影片也有五百萬的觀看次數。（實習編輯：王麗雯）