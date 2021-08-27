恐怖塔羅預言！憑直覺選一張牌　測40天內「小人從哪來」

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Ｂ、水晶太陽
Ｃ、花草相伴
Ｄ、蛇繞巨月
測驗結果如下：
Ａ、上下雙星
未來40天，你身旁的小人和朋友有關，他就是那個向你借錢的人。你可能會因為朋友的因素而破財，尤其涉及到借錢、周轉、合夥投資的事情，請你一定要謹慎思考。因為有的人可能只是在畫大餅，並不是真的有什麼好的規畫，如果你答應對方一起合作或向銀行借貸，可能會讓自己負債累累。未來40天如果有人向你借錢，請斷然拒絕，不要因為一時心軟就把錢掏出來，小心有去無回。
Ｂ、水晶太陽
未來40天，你身旁的小人和你的感情有關，他會是你感情中的小三，或是你的情人。也許原本穩定的戀情，在未來40天會有變化，對方可能對你感情轉淡，或被小三牽著鼻子走，然而當你要分手時，對方又低聲下氣的回來找你，使你又心軟答應。建議你，談戀愛時要多用理性去判斷，別被愛情沖昏頭，如果對方是渣男，又慣性劈腿的話，那就不需留戀。
Ｃ、花草相伴
未來40天，你身旁的小人和你的生活息息相關，他會是很了解你的那個人，也會和你經常碰面，這個人有可能是舊識、鄰居、親戚，他特別喜歡與你唱反調，對你的想法都會抱著質疑的態度，或是打聽你的生活再亂傳，讓你備感困擾。總之這種生活中的小人，雖然不至於影響你的利益，但他的行為會讓你冒出一把火，建議你別讓他知道你太多的事情，當點頭之交就可以了。
Ｄ、蛇繞巨月
未來40天，你身旁的小人和你的工作有關，他會是你的同事或合作夥伴。最近你在職場表現優異，總是壓過身旁同事的光芒，因此可能遭來小人的妒忌，他或許是看不慣你常受到領導的賞識、稱讚，因此在背地中散發謠言、說你壞話，想要破壞你的好形象。建議你，要特別留意那種表面看似很溫和、客氣的人，越是友善，越是笑裡藏刀。（編輯：賴詠璿）
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