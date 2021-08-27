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男吹冷氣24hr設「這溫度」！眾勸：乾脆別開　電費超驚人

▲有網友吹冷氣時總將溫度設定成29度，吹久了卻感覺太冷，自家電費曝光後也引來眾人熱議。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有網友吹冷氣時總將溫度設定成29度，吹久了卻感覺太冷，自家電費曝光後也引來眾人熱議。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-27 14:34:21

面對酷暑盛夏，民眾早已打開冷氣涼爽一番，但冷氣溫度該如何設定，才能最符合自己又能省電，一直以來都是網路上的熱門話題。對此，就有一名網友透露吹冷氣時總是會將溫度設定成29度，吹久了卻感覺太冷，隨後亦曝光自家電費，而讓大批網友相當佩服。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示在家吹冷氣都會設定成29度，「我都開29度…29度吹了會感覺有點冷耶！可能是家裡不會西曬的關係」，文中他也好奇詢問大家「你家冷氣都開幾度？」

▲網友開冷氣總是設定成29度。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友開冷氣總是設定成29度。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
問題一曝光，就引來不少網友搖頭留言，「29乾脆不要開應該也沒差了」、「29在我家根本是不可能出現的數字.....」、「我們27+電風扇耶！有時候還覺得不夠冷」、「29度的真浪費電....你可以跟我同事睡，他要挑戰32度」、「29度就不用開了吧吹電扇就好啦」、「我都開25不然都沒冷感」、「乾脆不要開」。

但也有人認同原PO，直言「我開28也是冷到哭」、「我老婆家以前的冷氣，調到30度還是爆冷」、「其實噸數夠，真的不用開太冷，我們辦公室的開28度就有住家開25度的感覺」、「之前25加電風扇直吹，後來變成26加電風扇直吹，現在變成27加電風扇側吹」、「終於找到同好了，我還蓋冬被，每天起來都覺得冷」。

留言中就有人好奇反問原PO「重點電費多少？這是哪牌冷氣？我都用XX吹十坪，25度開24小時，一個月電費500元」，他也隨即回應「兩台，24小時，兩個月電費600多元！」超省的價格也讓一票網友十分震驚。

事實上，台電曾於臉書粉專《電力粉絲團》上分享，表示睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷，建議民眾可打開冷氣「舒眠」功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1至2度，藉此能達到省電的效果也好眠。倘若家中冷氣沒有舒眠功能，台電也分享2招：一、睡前將變頻冷氣設定溫度調高，加上吹電風扇；二、使用涼蓆、將冷氣設定定時，搭配電風扇。不過台電也提醒，若需長時間吹冷氣，建議使用變頻且能源效率第一級的冷氣省電很有感。（編輯：陳雅雲）

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