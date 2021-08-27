男吹冷氣24hr設「這溫度」！眾勸：乾脆別開　電費超驚人

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問題一曝光，就引來不少網友搖頭留言，「29乾脆不要開應該也沒差了」、「29在我家根本是不可能出現的數字.....」、「我們27+電風扇耶！有時候還覺得不夠冷」、「29度的真浪費電....你可以跟我同事睡，他要挑戰32度」、「29度就不用開了吧吹電扇就好啦」、「我都開25不然都沒冷感」、「乾脆不要開」。
但也有人認同原PO，直言「我開28也是冷到哭」、「我老婆家以前的冷氣，調到30度還是爆冷」、「其實噸數夠，真的不用開太冷，我們辦公室的開28度就有住家開25度的感覺」、「之前25加電風扇直吹，後來變成26加電風扇直吹，現在變成27加電風扇側吹」、「終於找到同好了，我還蓋冬被，每天起來都覺得冷」。
留言中就有人好奇反問原PO「重點電費多少？這是哪牌冷氣？我都用XX吹十坪，25度開24小時，一個月電費500元」，他也隨即回應「兩台，24小時，兩個月電費600多元！」超省的價格也讓一票網友十分震驚。
事實上，台電曾於臉書粉專《電力粉絲團》上分享，表示睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷，建議民眾可打開冷氣「舒眠」功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1至2度，藉此能達到省電的效果也好眠。倘若家中冷氣沒有舒眠功能，台電也分享2招：一、睡前將變頻冷氣設定溫度調高，加上吹電風扇；二、使用涼蓆、將冷氣設定定時，搭配電風扇。不過台電也提醒，若需長時間吹冷氣，建議使用變頻且能源效率第一級的冷氣省電很有感。（編輯：陳雅雲）