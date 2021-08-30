影／美國跑外送超好賺？曝驚人小費差異　網：羨慕

疫情期間許多人為了避免外出用餐，而選擇使用外送平台點餐，讓外送行業愈來愈蓬勃，彈性的上下班時間，加上許多同行分享高額薪資，讓不少學生以及想要兼差工作的上班族紛紛投入這個行業，但究竟好不好賺就見仁見智了。近期YouTube頻道「亞當 adams_bike」，在美國體驗外送這個行業，2 小時的外送小費就相當驚人。
影像中心/綜合報導
2021-08-30 17:00:00
在美國許多外送員都會騎乘腳踏車或開車幫客人配送，這次來自台灣的「亞當」將騎乘速可達展開這次的外送工作。首先他接到第一單炸雞店，這單距離客戶約 11 分鐘車程，送餐過程他也分享在華盛頓騎車是不允許鑽車縫，需跟著一般汽車路線行駛。
抵達送餐點後，依照客人指示放好餐點，完成配送後，他發現光是小費就收到 10 元美金（約新台幣 280 元），這單他就賺了 15.75 美金（約新台幣 440 元）。
這次他一共送了 5 單，用了大約 2 個小時，總結這次外送包含小費共賺了 67.5 美金，相當 1890 元台幣。他強調在美國做服務業，小費會佔你收入的一大部分，因此小費會比外送費高出許多，這樣高額的小費也羨煞不少網友。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：亞當 adams_bike
完整影片：https://youtu.be/L1Qiqu7WRhM