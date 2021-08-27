海大男被嗆「沒用的東西」！網見2成就愣：畢業贏一堆人
大學所選擇的學校與科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。對此，就有一名網友好奇詢問「海大到底算不算國立前段？」就釣出校友們分享經歷，甚至有人透露一位就讀海大的鄉民曾被酸是「沒用的東西」，但畢業後的發展卻贏過不少人。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 15:07:20
一名網友於PTT八卦板上發文，好奇詢問「我發現海洋好像學測分數也算是高的，海洋大學算是國立前段大學嗎？」問題一出，隨即引來鄉民熱議「海大某些科系是全國僅有的」、「看科系」、「上不了四大四中的就會去海大」、「我跑船系的，幾乎航商給系上機會很多，想跑幾乎沒有阻力」、「其實海洋不管唸哪一科系出路都很不錯，特色科系無人能敵，大眾化的科系也數中上，贏過很多人」。
對此，就有一名曾是海大跑船系畢業的網友回應，表示學校以工科為重，但近幾年受到時代所趨，開始著重偏向電資，「學生有個風氣，考古題一屆傳一屆，但我認為海大的系幾乎找不到會失業的，畢業洗個四大四中，輕輕鬆鬆不在話下」。
不僅如此，底下留言中還有一名鄉民透露，曾有位海大畢業的網友在PTT上分享，「說當時他選海大只為畢業可以馬上就業，學校沒資訊，只好在網路上找，看到海大能符合需求就填了」，事後卻被高中老師狠酸「沒用的東西」。但驚人的是，後來他畢業「不僅是高中班上最快有工作的，薪水還很好」。（編輯：陳雅雲）