影／盲猜奇葩奢侈品價格 「千萬老人機」竟有人買單？
生活中常常出現許多價格讓人跌破眼鏡的東西，然而若是這些東西的實用性與市場均價不符，就會被大家稱作「奢侈品」，意指花費超出預算很多，才能買到的同等商品。YouTube頻道「耀耀」這次就要來盲猜奢侈品的價格，到底一些我們常用、常見的生活用品，可以貴到什麼程度呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-30 21:00:00
首先登場的就是一把看似平平無奇的菜刀，加上精緻做工的皮套，這東西在耀耀眼中就跟一般在賣場看到的並無兩樣，但是價格卻是驚人的7萬7千元新台幣，這讓他在聽到答案後，不禁說道：「這買給媽媽，媽媽會拿菜刀剁掉你的手」。
接著還有一個大家生活中唾手可得的物品「鞋帶」，穿插在鞋子之中固定腳部的東西，到底又可以有多貴呢？答案是「18萬5千元」，由於製造商是著名的精品品牌「Gucci」，所以雖然耀耀有些驚訝，但也只是淡淡地說了句：「鑲在鞋子上會飛是不是」？並沒有太意外。
最後登場的，就是已經被時代淘汰的按鍵型手機，俗稱「老人機」，由於功能相對於現在流行的智慧型手機而言，並不算齊全，且螢幕大小也不方便閱讀。雖然是已經不容易在外面看到的款式，但是這款鑲著紅寶石蟒蛇的老人機，卻要價1063萬新台幣，而且已有兩人下訂。「這世界上有錢人還是有欸」令耀耀非常詫異。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：耀耀
原始影片：https://youtu.be/pmf-UoF6N6o