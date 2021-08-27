太久沒搭公車！他下車「按錯鈴」遭司機提醒 全車秒安靜
許多學生和上班族在通勤時，會選擇搭乘大眾運輸工具代步，穿梭市區的公車更是不少通勤族的最佳夥伴。不過就有位網友分享自己公車遇到的尷尬遭遇，去車前刷卡準備下車時，司機突然語重心長地提醒「1句話」，讓他直呼「丟臉死了！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 16:06:06｜2021-08-27 16:23:26
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享個人搭公車的尷尬經驗。原PO表示太久沒有坐公車了，沒想到按鈴準備下車、走到車前刷卡時，司機突然默默說了一句，「下車請按下車鈴好嗎～～～你按的是性騷擾...」
簡單一語讓原PO當場石化，趕緊道歉並解釋「對不起對不起～～～不好意思，真的不好意思！我不知道」。原PO不禁直呼「丟臉死了」，更笑稱「還好現在都戴口罩沒人認得出來」，也直言因為久未搭公車，真的沒注意原來現在公車有性騷擾投訴按鈕。
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「笑到流眼淚」、「司機以為又要開去警局了」、「沒事的，我也按過」、「我是公車司機，到現在只看過按錯，沒看過被性騷擾的」、「這個跟上法院要按鈴申告，卻按到殘障服務鈴一樣糗啊」、「司機當時害怕極了」。原PO也在留言補充解釋，「當下有覺得怪怪的，為什麼下車鈴會用個壓克力罩保護起來，又自以為是因為防疫關係加裝壓克力罩，完全沒有去看旁邊的提醒說明」，強調以後會多注意。（編輯：倪浩軒）