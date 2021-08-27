幼教師46字曝光女童超強技能！全場讚嘆：可培育成香水師
現在學校、補習班、幼兒園等場所，只要有符合防疫規定的標準，就可以繼續運作了，這讓家長可以稍微喘一口氣，但也因為學童陸續回歸補教場所，所以多多少少都會發生一些有趣的事情，一位家長就在網路上分享了他在孩子的聯絡簿上，看到老師所寫的一段話，而這段話也讓他哭笑不得。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 21:00:00
這位家長今（27）日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，他只問了一句「（這是）2歲女兒新技能，應該開心嗎？」，然後附上一張照片，從照片中可以看到，老師在聯絡簿空白的地方寫下，「現在『舒』是班上的便便探測機，只要有人便便都逃不過『舒』的鼻子，會找到誰是便便的人，超厲害！」，原來「舒」就是原PO的那位2歲女兒，新技能是「便便探測機」。
這篇貼文也吸引不少網友前來朝聖，「屁屁偵探！」、「好可愛的技能」、「長大了，聞到便便味道可能連吃什麼都知道！」、「好好培養啊」、「好鼻師欸」、「解鎖特殊成就」、「可培育成香水師，前途無限」、「真相只有一個！」、「這樣就可以知道是誰便便沒沖水了！」、「這肯定是警犬轉世」。
也有網友表示「這老師真棒，給了大人跟小孩自信」、「老師寫的字好漂亮喔～」、「所謂字如其人，老師一定是正妹吧」、「現在的聯絡簿記錄的好詳細喔！」、「不，我覺得這個技能母湯欸」、「老師很盡責，女兒有天賦」、「老師真的是幽默」。（實習編輯：王麗雯）