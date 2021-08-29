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房市／小學生自動組團　為社區幼兒說故事

▲新竹市小學畢業生李佳蔚組成社區姊姊故事團，為社區幼兒線上說故事。(圖／李佳蔚媽媽提供)
▲新竹市小學畢業生李佳蔚組成社區姊姊故事團，為社區幼兒線上說故事。(圖／李佳蔚媽媽提供)

財經中心/綜合報導

2021-08-29 08:00:00

新竹市的小學畢業生李佳蔚三級防疫期間與朋友組成「社區姊姊故事團」幫鄰近社區的幼兒線上說故事，30分鐘說故事與手作時間，讓爸媽可以喘口氣專心準備午餐。

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社區姊姊故事團的「讓爸媽安心準備午餐的故事餐廳」計畫獲選為信義房屋「全台一家–100個疫情下互助共生做法」，信義房屋認為可提供給外界參考的社區內互助共好方式。

三級警戒期間，住在新竹市的國小六年級學生李佳蔚因為無預警停課、取消畢業典禮，沒有好好跟同學與老師道別，也因無法參加夏令營或其他課程，正覺得有點遺憾。偶然間聽到社區的叔叔、阿姨因要在家工作，得要一邊照顧幼兒園的孩子一邊工作，中午還要準備午餐分身乏術，正好李佳蔚與同學們也因無法上課而在家，便想出可幫幼兒園的孩子說故事，讓他們的爸媽可抽身準備午餐。

李佳蔚與其他3個同學計畫在上午11點至11點半與同學們為幼兒園的孩子說故事，並由同學的媽媽到周邊3個社區，召集喜愛聽故事的15個幼兒，雖然有初步構想，但隨即遇到幾個問題，包括幾個國小生都沒有線上說故事的經驗，也不知社區的幼兒是否了解如何使用線上會議軟體，她就先與同學運用Google meet線上討論，每名同學先提出一個故事，她則因為家中弟弟也讀幼兒園，直接詢問弟弟，觀察幼兒園的孩子都喜歡聽什麼故事。

例如選定繪本「小雞愛露營」後，李佳蔚跟同學們在線上討論怎麼說故事，也請弟弟當他們的第1個觀眾，再依據繪本的內容延伸手作主題，他們教導孩子做帳篷，並運用色紙、厚紙板等材料做成一包包材料包，再請家長放置社區請幼兒的家長領取。

前置作業準備2周後，第3周社區姊姊故事團正式上場，由幼兒的家長引導幼兒們在電腦坐好，打開線上會議軟體聽社區姊姊說故事，李佳蔚說，幼兒們剛開始聽故事聽得津津有味，也很踴躍作答，但開始作勞作時，因為隔著螢幕，幼兒們開始會有畫到桌上、摺紙無法對齊等狀況，笑料百出。

李佳蔚說，這次說故事的經驗，也讓他們了解，比起去上夏令營或才藝班學習，能夠傾聽他人的經驗，學習付出，是很寶貴的經驗，明年也希望可規劃不同的活動，讓社區共榮共好。

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