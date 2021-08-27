超商咖啡「附膠帶」沒用？上班族曝1貼心用途：不貼不行

不少學生、上班族在出門前來杯熱騰騰的咖啡，既能暖胃開啟一天又可以順便收心醒腦，不過你發現過許多超商的咖啡杯上，店員總是除了蓋緊杯蓋外，還會多了一個「貼上膠帶」的步驟嗎？日前就有網友分享自己到超商買咖啡，卻遇到有客人堅持「要貼膠帶」的經歷，這就讓他好奇堅持的原因為何，話題曝光後也引發熱議，更釣出不少上班族感嘆「不貼真的不行」。

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這名網友在PTT的超商版上以

「

超商咖啡根本不需要膠帶固定吧？

」

為題發文提到，自己發現某些超商店員會習慣在客人點的咖啡杯蓋上「加貼膠帶」，不過某次到超商購物時，前面的客人卻因為買了咖啡後，店員少了這一步驟而堅持要求對方貼上，這就讓原PO疑惑表示「我自己無聊實驗過，那個蓋子算是滿緊的，就算只提蓋子也不會開花，如果是透明塑膠杯更是緊翻，少用一點膠帶也是環保而且省時不是嗎？」。

話題曝光後也引來不少網友討論，其中就有不少上班族留言表示，加貼膠帶其實是為了在加緊杯蓋外多一層保障，尤其是針對早上出門工作的機車騎士更重要，「騎車真的有差，要貼膠帶比較好」、「騎車用杯套撒了幾次，後來都要求貼膠帶」、「貼比較好，之前連騎腳踏車都灑出來」、「有黏有差，騎機車載就知道」、「我被美式燙過，看店員很用心仔細的蓋，我也放心的一拿就悲劇了，總是有些杯蓋咬合不夠深」、「戴安全帽買，會被貼」。

▲超商咖啡杯蓋上有兩個箭頭符號，店員往往會沿著箭頭方向貼上膠帶。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

此外也有超商店員解釋，除了防止飲品潑灑外，對超商店員來說也相當有用處「有時店員杯蓋趕時間不會蓋緊，這時候膠帶就很重要了，如果沒貼濺出來超商有責任的，所以最好的做法就是全貼對店家、對消費者都最安全」、「其實我後來去買的店幾乎都不貼膠帶了，

只有你加糖跟不加糖一次買各一的時候，他會用來做記號

」。

另外也有過來人指出「超商所在區域」也會有影響、「通常直營店都會貼啊，提袋也都會給，有些加盟為了省錢就不貼，但加盟還是看店家」、「辦公區附近的店就沒這個習慣，因為大多走路的」。（編輯：楊智傑）