郵差家門口留「小紙條」！內容讓她狂喊暖　網一看卻發毛

儘管身處科技便利、輕鬆就能靠手機傳訊、發送電子信件的時代，台灣不少郵差仍不畏風雨、盡忠職守完成每天的任務，就連防疫期間也不例外，讓不少民眾生活便利許多。日前就有一名網友發現，有位郵差在工作忙碌之餘，還留下紙條警告她「有蛇爬進花園」要多注意，完整經歷曝光後也讓許多網友直呼被暖到了。

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這名暖心事蹟發生在昨（26）日，一名女網友在臉書社團《爆料公社二社》發文表示，自己下班後發現一張紙條被放在門口，上頭寫著「住戶你好，我是郵差，有一條蛇（中等）爬進花園，請小心」，收到紙條後也讓原PO相當感動，直呼人間處處有溫暖，「下班到家看到這個，我想說非常謝謝這位郵差先生，長官看到一定要特別勉勵一下這位暖心的員工」。

▲一名郵差在工作忙碌之餘，仍留下紙條要住戶當心花園內有蛇出沒。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

文章曝光後也吸引不少網友按讚，紛紛留言表示「太讚了，做好自己的事外還這麼溫暖」、「中華郵政就是這甘心啦讚」、「一定要給這個郵差先生嘉獎」、「現在郵差工作超重，還願意提醒真的很有心，好人有好報」，另外也有民眾歪樓幽默表示「抓那隻蛇泡酒送給郵差先生當謝禮」、「都沒有人關心蛇到哪去了嗎？（怕）」、「重點是...有看到或抓到蛇嗎？」。

事後原PO也補充表示自己後來有利用郵局的意見箱線上系統回報了這名郵差的善舉，「剛剛接到了竹北郵局打來的電話，說他們剛剛公開的表揚了這位郵務先生，也謝謝我的告知將這件善舉公開出來，希望這種善的氛圍能影響到更多人」。此外，目前捕蜂捉蛇的業務歸屬於各地農業局，民眾可以撥打1999聯絡當地主管機關，但若民眾遭到蜂螫蛇咬仍能撥打119，由消防局專業救護人員前往處理。（編輯：楊智傑）