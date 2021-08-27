鋼鐵大公司也賣水餃？老饕驚呼「隱藏版」：想吃還買不到

防疫在家常常會煮到不知道該做什麼當正餐，此時「冷凍水餃」就因為方便料理、口味多變又具有飽足感，成為不少台灣民眾的最愛，日前就有網友發文表示，自己收到朋友「空投物資」寄來數包冷凍水餃，打開後才發現上頭竟標示著「中鋼公司」，這就讓她相當好奇是否標示錯誤，照片曝光後更釣出巷仔內解釋這款「隱藏版水餃」由來。

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這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文表示，自己收到朋友寄來的水餃，只見包裝外頭竟然標示「中鋼公司」，這就讓她不禁好奇詢問眾人「有幾個人吃過這種冷門水餃？」，更疑惑「中鋼也開始賣水餃了嗎？」。

▲民眾發現收到的冷凍水餃並非來自一般食品廠，而是來自鋼鐵公司。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

不少網友也驚訝表示「這才是隱藏版的哈哈」、「第一次看到耶」、「傳說中的隱藏版水餃」、「知道你拿到寶物了嗎」，但也有熟門路的網友表示「中鋼水餃其實很有名」、「因為外面買不到，所以比較冷門，價位上算便宜，就跟綠豆椪一樣，用料實在，不華麗，口味跟口感則是因人而異，是老師傅手工製作，當初還只是公司高層或賓客才吃得到」、「原國營企業的福利很好，企業為員工設立的福利社，因為有補助，自製食物便宜又用料好，常被搶購一空」。

此外也有網友就曬出中鋼公司明邦餐廳的菜單，當中就列出了不少美食料理，除了蝦仁水餃一包275元、豬肉水餃一包200元外，還有德國豬腳、香酥鴨、芒果棉花糖披薩、手作蛋塔、椒麻雞等等，讓不少民眾看了也直呼羨慕。

▲有資深員工曬出菜單讓不少網友「聞香」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

事實上，不少上市上櫃的公司旗下往往不只負責一種業務，像是日本的明治Meiji控股公司集團雖然以食品業聞名，但也有醫藥部門，旗下公司就負責了AZ疫苗的包裝、管理，其中就有

前台大醫林氏璧在接種由明治集團包裝的AZ疫苗後也笑稱「有冰淇淋的感覺」。（編輯：楊智傑）