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全聯「1功能」消失！婆媽臉綠：乾脆不使用　真相虧大了

▲全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-08-28 10:00:36

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，不過隨著時代與時俱進，在消費政策上難免會有一些變動，引發討論。近日，就有網友抱怨「有沒有人跟我一樣，到現在還在懷念電話集點？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在「我愛全聯好物老實說」臉書社團貼文指出「我在全聯買菜已經很久了，但自從今年開始不能報電話集點之後，每次結帳都手忙腳亂，又要裝菜又要拿錢又要拿手機，好幾次都被後面的人用奇怪的眼神看著，我後來直接乾脆不要集點了，免得惹人厭，有人跟我一樣還是不能習慣數位集點嗎？」

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▲全聯今年起改採使用APP來做集點活動，民眾不能再以報電話的方式集點。（圖/全聯提供）
貼文一出，網友紛紛回應「我也是...我都直接跟店員說不用點數」、「我也不用點數，謝謝」、「自從改成不能報電話後就沒集點了」、「自從會員APP化後，結帳時都說自己沒會員」、「我都不用點數，反正我也不需要換購什麼商品」、「我每次拿那個點數都只是拿去丟而已，乾脆不集」、「我都跟店員說，謝謝不用點數，結帳也快很多」。

不過在整片留言中，有內行婆媽表示「看完留言只能說大家是不是誤會什麼....印花點數跟會員福利點數不同，福利點數是結帳可以抵現金，10點就可以抵1元.....」、「會員點數是拿來折抵現金的...一堆人不要點數指的是印花點數吧，真的虧大了」、「傻傻的，印花點數跟福利點數都搞不清楚，印花是換贈品，福利點數能折現金跟換買一送一....一堆人在送錢」。

事實上，全聯點數分為兩種，即所謂「印花點數」以及「紅利點數」，兩者區別在於印花點數是用來換購贈品，而紅利點數則是能轉為現金、換購活動商品的點數，因今年全聯政策改變，主打加快結帳以及保護客人個資情況，因此推廣PXPay的APP數位結帳模式，顧客不能再報電話集點，結果有民眾誤以為該集點為「印花點數」，因而錯失不少能折抵現金的福利點數，愛去全聯的婆媽可要搞清楚，才能為自己節省荷包！（編輯：張嘉哲）

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